Théo Pourchaire a l'habitude de tout faire plus vite que les autres, mais il devra cette fois se montrer un peu patient. Le jeune pilote français, qui vient tout juste d'obtenir son code de la route, n'a pas été retenu par Alfa Romeo pour remplacer la saison prochaine le partant Antonio Giovinazzi. La place est revenue à Guanyu Zhou, pilote chinois qui affronte Pourchaire en F2 en 2021. Si la précocité du Grassois ne cesse d'épater depuis plusieurs années, elle l'a – pour une fois – desservi au moment de postuler à une place parmi les grands de ce sport.

Interrogé en conférence de presse à Losail vendredi en marge du Grand Prix du Qatar, le directeur d'Alfa Romeo Frédéric Vasseur a mis en avant la relative inexpérience de son protégé pour expliquer le choix de ne pas le promouvoir dès 2022 au sein de son team. "Il a fait une saison fantastique en F2 pour sa première (NDLR : 5e du championnat avant les deux derniers week-ends de la saison), mais nous devons aussi garder à l’esprit qu’il y a 18 mois, il était en F4. Le pas entre la F4 et la F3 était énorme. Ensuite, il a bien fait en F3 (2e du championnat), la même chose pour la F2. Il a gagné cette saison à Monaco."

"Mais la voiture est tellement complexe et nous n’avons que six jours d’essais avant la saison, cela signifie que cela aurait pu être, de mon point de vue, trop risqué, trop difficile pour faire l’étape maintenant", a insisté Frédéric Vasseur. Soucieux de voir Théo Pourchaire arriver en F1 dans les meilleures conditions, le patron d'Alfa Romeo mise sur la patience. Mais aussi sur la performance, avec un objectif de résultat très élevé.

Pourchaire va goûter à nouveau aux essais en F1

Le pilote ART Grand Prix semble déjà assuré de participer à plusieurs séances d'essais libres, une obligation pour les écuries de mettre des jeunes pousses en condition, mais aussi un bon moyen pour Vasseur de jauger sa promesse. "Il fera certainement des EL1, nous ferons quelques jours d’essais, a déclaré Vasseur. Nous allons essayer de le préparer pour l’avenir, mais encore une fois, quand vous faites le championnat en F2, le plus important est de gagner le championnat et non de préparer l’avenir ou quelque chose comme ça." Et Frédéric Vasseur n'a qu'une idée en tête : "Je vais lui demander d’être champion en F2."

Si Pourchaire venait à atteindre les buts fixés par sa direction, la porte de la Formule 1 pourrait cette fois s'ouvrir en grand. Si Guanyu Zhou a eu le dernier mot pour être le coéquipier de la recrue Valtteri Bottas en 2022, le contrat de l'actuel 2e du championnat de F2 n'est prévu que pour une seule saison. Un motif d'espoir pour Théo Pourchaire, et une bonne raison de performer, même sans promotion pour la première fois en quatre ans.

Pourchaire : "Je me sens prêt pour la F1 mais tout ne dépend pas que de moi"

