stressé" au volant de sa voiture. "Je pense juste que je trouve cela stressant", a notamment confié le Britannique au journaliste, alors qu'il se trouvait dans sa voiture dans la périphérie de Nice, en descendant vers le port. On peut être septuple champion du monde de F1 et ne pas aimer conduire sur les routes. En reprise avec sa Mercedes après des débuts difficiles cette saison, Lewis Hamilton, qui s'est longuement confié au magazine Vanity Fair , a confié être "" au volant de sa voiture. "", a notamment confié le Britannique au journaliste, alors qu'il se trouvait dans sa voiture dans la périphérie de Nice, en descendant vers le port.

"Cette route est folle. Il se passe tellement de choses ici. Je vais faire demi-tour dans une seconde, c'est trop stressant pour moi", a-t-il lâché, visiblement paniqué, à son passager. Dans son article, le journaliste explique notamment que "LH" est quelqu'un de très "prudent" sur les routes, qui "s'arrête même souvent" pour laisser passer les conducteurs pressés. Comme quoi...

Le titre de Verstappen ? "Je me souviens être assis là dans l'incrédulité"

Interrogé ensuite sur l'épilogue de la saison dernière, avec un Max Verstappen couronné sur le fil, Hamilton semble encore incrédule. "Je ne sais pas si je peux vraiment mettre des mots sur ce que j'ai ressenti. Je me souviens être assis là juste dans l'incrédulité. Et réalisant que je dois défaire mes ceintures, que je dois sortir de là, que je dois sortir de cette chose et que je dois trouver la force. Je n'avais aucune force. Et ce fut l'un des moments les plus difficiles, je dirais, que j'ai eu depuis très, très longtemps."

"L'erreur de Leclerc vient peut-être aussi d'un surcroît de pression de Red Bull"

"Je me suis bien sûr demandé si je voulais continuer", a-t-il confirmé. Mais sa volonté de continuer était trop grande. "Je suis toujours en mission, j'aime toujours conduire, je suis toujours mis au défi. Donc je n'ai pas vraiment l'impression de devoir abandonner de sitôt(...) La retraite de Vettel ? Cela ne me fait pas réfléchir à mon avenir, mais cela me rappelle que je suis dans une partie de ma carrière où les gens avec qui j'ai commencé à courir vont s'arrêter", a-t-il déclaré. En conclusion, le pilote Mercedes révèle qu'il n'exclut pas de prolonger son contrat qui expire en fin de saison prochaine.

