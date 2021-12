Pour affirmer son soutien au mouvement Black Lives Matter, Mercedes avait opté pour le coloris noir en 2020 puis en 2021. Mais d'après les informations du quotidien Bild, la marque allemande aurait choisi la couleur argentée pour ses deux monoplaces à compter de la saison 2022. Cette décision aurait été prise lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, une course où Lewis Hamilton a perdu le titre mondial dans le dernier tour face à Max Verstappen.

En octobre dernier, Lewis Hamilton, très impliqué pour la diversité et l'égalité dans le sport automobile, a déclaré qu'il n'était pas opposé à un changement de coloris pour les Mercedes. "À l'origine, c'est une Flèche d'Argent, déclarait-il, dans des propos retranscrits par le site Motorsport. Quand j'ai demandé si nous pouvions rendre la voiture noire l'an dernier, en matière de symbolique, et concernant ce que nous avons l'intention de faire à l'avenir en matière de soutien, je ne m'attendais pas à ce que cela dure particulièrement longtemps – et nous avons continué ça pour une deuxième saison, ce qui est génial."

"Si l'argenté revient, ce sera un beau changement, a-t-il renchéri. Nous avons un bon programme (caritatif) actif, donc le changement de livrée ne fait pas de différence." Mercedes s'apprête donc à retrouver ses coloris traditionnels. Et espère connaître le même dénouement qu'en 2019. Cette saison-là, Hamilton avait survolé le championnat du monde des pilotes, avec 135 points d'avance sur Max Verstappen, troisième à 48 unités de Valtteri Bottas (2e).

