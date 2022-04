L'histoire continue entre Carlos Sainz et la Scuderia Ferrari. Satisfaite du pilote espagnol, qui réalise un joli début de saison malgré la claque de Melbourne, l'écurie italienne a offiicellement prolongé son contrat jusqu'en 2024. "Ce n’est pas un secret que nous sommes en phase de renouvellement (...) Ce que je ne sais pas exactement, c’est le moment où nous serons d’accord sur tout", avait confié Mattia Binotto à la mi-mars. Un mois plus tard, tous les détails ont été réglés.

"L'officialisation interviendra dans les prochaines heures, avait d'ailleurs annoncé La Gazzetta dello Sport jeudi. La durée sera similaire à celle du contrat du Leclerc." Arrivé en 2021 du côté de Maranello, Carlos Sainz comptabilise pour l'instant six podiums avec la Scuderia Ferrari. La saison passée, le pilote ibérique était arrivé deuxième à Monaco et troisième en Hongrie, Russie et Abu Dhabi. Avant d'enchaîner une deuxième et troisième place au Bahreïn et en Arabie Saoudite cette saison.

