C'est une nouvelle histoire qui commence pour l'écurie Williams. Deux mois et demi après le décès de son fondateur, Frank Williams , l'écurie britannique a présenté mardi les contours de sa nouvelle FW44 qui sera pilotée par Nicholas Latifi et Alexander Albon. Comme les autres écuries du paddock, Williams a dû se conformer à la nouvelle règlementation de 2022 , qui devrait permettre de faciliter les dépassements en course.

Cependant, une simple maquette du modèle de la FW44 a été dévoilée ce mardi. "On voulait montrer une voiture propre au niveau de la livrée. On ne pouvait pas le faire sur la nouvelle voiture sur laquelle on travaille et qui va rouler dès aujourd'hui (mardi)", a indiqué Jost Capito, le patron de Williams dans un communiqué. Classée huitième du championnat des constructeurs l'an passée, l'écurie britannique espère marquer plus que les 23 points engrangés en 2021.

On en saura davantage sur la nouvelle Williams lors des essais de pré-saison qui auront lieu à Barcelone du 23 au 25 février puis à Bahreïn du 10 au 12 mars, soit une semaine avant le premier GP de la saison à Sakhir.

