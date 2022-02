La saison 2022 de F1 est visiblement celle de tous les changements. Ce lundi, dans un communiqué, la Fédération internationale Automobile (FIA) a officialisé que trois courses "sprint" auront lieu cette année. Elles se dérouleront à Imola (Émilie-Romagne), Spielberg (Autriche) et Sao Paulo (Brésil). Si des rumeurs évoquaient la possibilité d'en avoir six (Sakhir, Montréal et Zandvoort), cette dernière est désormais révolue.

Rien ne filtre concernant Abu Dhabi

Autre changement ratifié par la Commission de la F1, réunie ce lundi à Londres, cette fois concernant le nom de l'épreuve : elle devient simplement "Sprint". Une autre majeure est toutefois à noter : l'attribution de points pour le top 8. Ainsi, le premier classé se verra attribuer 8 points, le deuxième 7 points, le troisième 6 points et ainsi de suite. Enfin, pour éviter les confusions nées de ce nouveau format, la pole position officielle sera attribuée au pilote le plus rapide des qualifications le vendredi. Alors que la F1 et son directeur sportif Ross Brawn avaient évoqué un accord de principe pour six sprints, la FIA a parlé d'un nombre "raisonnable à la lumière des pressions (financières, NDLR) déjà exercées sur les écuries pour cette saison avec l'introduction de changements majeurs dans les règlements".

Concernant l'enquête sur le dernier Grand Prix de la saison, à Abu Dhabi, et sa gestion par Michael Masi, le directeur de course, rien n'a filtré. Pour rappel, Max Verstappen avait été sacré champion du monde devant Lewis Hamilton après une fin de course chaotique. La FIA publiera par ailleurs "dans les prochains jours" des "changements structurels" après l'enquête sur les événements du dernier Grand Prix.

La FIA instaure ensuite un système de points progressif

Par ailleurs, après le fiasco du Grand Prix de Belgique 2021, qui avait sacré vainqueur Max Verstappen et lui avait attribué la moitié des points prévus sans qu'il y ait eu de course en raison de la pluie intense, la FIA a voulu remédier à la situation. "Aucun point ne sera attribué si le leader n'a pas effectué au moins deux tours sans l'intervention d'une voiture de sécurité et/ou d'une voiture de sécurité virtuelle", explique l'instance dans un communiqué.

La FIA instaure ensuite un système de points progressif selon la distance effectivement parcourue: 6 points seront gagnés par le vainqueur (puis 4, 3, 2, 1 pour les suivants) si la course dure plus de deux tours mais moins de 25% de la distance prévue. Entre 25% et 50%, le vainqueur empochera 13 points (puis 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour les suivants). Et entre 50% et 75%, ce seront 19 points (puis 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1).

