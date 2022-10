L'arrivée de l'un des géants de l'automobile en Formule 1 devient de plus en plus concrète. Ce mercredi, le constructeur allemand a confirmé que son entrée dans la discipline reine des sports mécaniques se fera en partenariat avec Sauber, qui deviendra donc l'équipe d'usine de la firme d'Ingolstadt en 2026.

Il n'y a là rien de surprenant, puisqu'il était difficile d'imaginer qu'une entreprise de cette ampleur puisse débarquer en F1 sans les pleins pouvoirs. Et sur la grille, les possibilités n'étaient pas nombreuses. S'associer à Sauber, dont le partenariat ave Alfa Romeo prendra fin en 2023, était la solution la plus évidente.

La structure suisse s'est réjouie que ce partenariat puisse "mener l'équipe à de nouveaux sommets, et garantir en même temps l'avenir sur le long terme de l'entreprise", indique Sauber dans son communiqué. Les promoteurs de la Formule 1 ont également de quoi se réjouir, avec l'arrivée d'un constructeur aussi prestigieux pour garnir une vitrine qui attire de plus en plus de monde.

