C'est désormais officiel. Le premier Grand Prix de Formule 1 organisé à Miami, en Floride, aura lieu du 6 au 8 mai 2022, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué jeudi. "La construction du circuit progresse conformément aux attentes et, maintenant que notre date a été confirmée par la Formule 1, nous pourrons rapidement poursuivre en révélant plus de détails sur l'expérience qui sera vécue au bord de la piste", a commenté le PDG du GP, Richard Cregan.

Le GP de Miami se déroulera à Miami Gardens, à quelque trente kilomètres au nord de l'emblématique Miami Beach. Le circuit est construit autour du Hard Rock Stadium, antre de l'équipe de football américain des Miami Dolphins (dont le PDG Tom Garfinkel est le promoteur du GP) et de l'Open de tennis de Miami. Les Etats-Unis accueillent déjà depuis 2012 un GP à Austin, au Texas (le 24 octobre cette année), mais la F1 cherche à s'implanter davantage au pays de l'IndyCar et de la NASCAR. Miami sera ainsi la 11e destination à accueillir la F1 dans le pays, après Riverside, Sebring, Watkins Glen, Long Beach, Las Vegas, Detroit, Dallas, Phoenix, Indianapolis et Austin.

Le calendrier officialisé le 15 octobre

Selon des versions provisoires du calendrier 2022 parues dans les médias spécialisés, 23 courses (un nombre record) seraient au programme de la saison 2022, entre Bahreïn fin mars et Abou Dhabi fin novembre. Le GP de Monaco, en mai, se déroulera sur trois jours au lieu de quatre (de vendredi à dimanche plutôt qu'à partir de jeudi), a annoncé mercredi le président de la Formule 1, Stefano Domenicali. Le GP de France devrait a priori se tenir mi-juillet sur le circuit Paul Ricard du Castellet. Ce calendrier sera officialisé à l'occasion du Conseil mondial du sport automobile le 15 octobre.

