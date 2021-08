Pierre Gasly a décidé de jouer la montrer concernant son avenir. Alors que la reprise approche du côté de Spa-Francorchamps, le week-end du 27 au 29 août, après une pause estivale de trois semaines, le pilote Alpha Tauri a décidé d’abattre ses cartes pour un changement de strapontin en 2022. Maître des cartes et du temps, le Français n’a jamais caché son envie de retenter sa chance dans sa maison mère, Red Bull, qu’il l’avait placé dans le baquet n°2 en 2019, avant de l’écarter en pleine saison et le rétrograder chez Alpha Tauri, fautes de résultats.

Revenu à un excellent niveau dans la structure italienne du géant de la boisson énergisante, au point de remporter son premier Grand Prix à Monza en septembre 2020, le Français, qui plaît à Toto Wolff et Mercedes, a gardé dans un coin de sa tête un retour chez Red Bull. Il l’avait fortement laissé entendre fin 2020 en annonçant être "surpris", de ne pas avoir été contacté pour la saison 2021, et ses déclarations au média britannique sont claires : il va suivre le mouvement chez Milton Keynes pour décider de son avenir.

Je pense que c'est assez clair concernant mon avenir, c'est entre les mains de Red Bull. Max a déjà signé dans l'équipe principale pour la saison prochaine, je pense que Sergio a un contrat d'un an, donc nous allons voir ce qu’il va se passer là-bas et ensuite ce que nous ferons pour la suite, ensemble", a précisé Gasly Je suis évidemment sous contrat avec eux, sur une durée plus longue, et je suis assez confiant sur le fait d'obtenir des réponses à un moment donné, sur certains points, pendant la pause estivale, ou après la pause estivale." ", a précisé Gasly à Autosport . "."

Pourquoi de telles déclarations ? Et bien les dernières nouvelles concernant l’avenir de Sergio Pérez ne sont pas très rassurantes pour le Mexicain, désormais dans le viseur d’Helmut Marko, pour insuffisances de résultats, incapacité à trouver le bon "set up" avec sa Red Bull, couplées à des soucis de performances en qualifications. Une rengaine bien connue chez Red Bull qui continue d'essorer tous ses deuxièmes pilotes. Le dirigeant de 78 ans a parlé publiquement de la chose il y a quelques jours dans un entretien donné à GP Blog . S’il ne désire pas appuyer sur le bouton rouge tout de suite, il a quand même la main dessus.

"Il y a quelques options (pour prendre place dans le second baquet), mais je ne souhaite pas nommer des noms. Notre intention est de continuer avec les quatre pilotes que nous avons", a précisé le natif de Graz, qui compte annoncer d'ici peu qui seront les pilotes des deux écuries Red Bull pour 2022 d'ici la rentrée. "Nous annoncerons nos pilotes pour Alpha Tauri et Red Bull, probablement à Spa, ou lors des deux premières courses après la mi-saison."

Gasly l’assure, il est pleinement concentré sur sa fin de saison avec Alpha Tauri, lui qui réalise une bonne première partie d’exercice 2021, où il a pris le dessus sur son équipier, le Japonais Yuki Tsunoda.

"Je pense qu'ils veulent un leader chez AlphaTauri pour guider l’équipe et aller de l’avant, et la faire progresser. Je pense qu'il y a une excellente relation de travail en ce moment et une réelle volonté de faire avancer l'écurie. Évidemment, en tant que pilote, vous voulez toujours être dans la meilleure monoplace et être le plus haut possible, et nous discutons de tout cela", a souligné le Rouennais.

"Je me concentre uniquement sur la performance week-end après week-end, course après course, et sur le fait de montrer mon potentiel. C'est entre leurs mains, s'ils veulent que je monte ou alors ils sont satisfaits par leur duo actuel, et cela dépend de comment Sergio va performer, et de comment ils planfient l'avenir d'AlphaTauri. Nous discutons de beaucoup de choses. Elles se passent bien, mais pour l'instant il n'y a pas plus de réponses que cela. Mais j'attends d'autres nouvelles dans les prochaines semaines."

