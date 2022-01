Si Ferrari débarque avec la voiture la plus performante et nous écrase dès la première course, cela voudra dire que nous n'avons probablement pas fait les bons choix", lâchait le patron de l'écurie Red Bull, après le Grand Prix d'Abu Dhabi, en répondant à une question qui restera sans réponse au moins jusqu'aux tests de pré-saison, fin février. Red Bull a-t-elle hypothéqué tout ou partie de ses chances pour la saison 2022 afin d' De toutes les punchlines signées Christian Horner, celle-ci ne traversera pas les âges. Mais elle est restée en suspens tout l'hiver : "", lâchait le patron de l'écurie Red Bull, après le Grand Prix d'Abu Dhabi, en répondant à une question qui restera sans réponse au moins jusqu'aux tests de pré-saison, fin février. Red Bull a-t-elle hypothéqué tout ou partie de ses chances pour la saison 2022 afin d' accompagner Max Verstappen sur le toit du monde

L'idée a trotté, dès l'automne dernier, nourrie par le décalage entre les propos du dirigeant britannique et ceux de tous ses homologues. Là où la plupart des écuries ont assuré, tout au long de la saison dernière, avoir consacré l'essentiel de leurs ressources au développement des monoplaces pour l'exercice 2022, le clan Red Bull, lui, a admis avoir revu ses plans afin de résister à Mercedes, notamment après les grands progrès de l'écurie allemande à mi-saison.

Cette année, j'ai passé la moitié du temps sur la voiture de 2021 et l'autre moitié sur celle de 2022, révélait même l'ancien pilote d'essais de la firme autrichienne, En fin de championnat, nous avons cessé de nous concentrer sur la voiture de l'an prochain pour se tourner davantage vers celle de 2021." , révélait même l'ancien pilote d'essais de la firme autrichienne, Alex Albon, à Motorsport.com ."

Moins de temps, moins d'argent, moins de soufflerie

Impossible de mesurer la part d'intox dans le très habile jeu de communication de Red Bull... mais difficile, aussi, d'imaginer que la réflexion de l'écurie ne soit pas devenue extrêmement court-termiste lorsque l'opportunité de détrôner Lewis Hamilton et Mercedes est devenue de plus en plus concrète, en automne dernier. La firme, finalement devancée par sa rivale au classement "Constructeurs", a estimé que le jeu en valait la chandelle.

Même si le challenge est double, voire triple : le nouveau règlement technique implique de partir d'une feuille blanche ou presque, avec un budget plafonné à un petit peu plus de 120 millions d'euros pour toutes les équipes alors qu'en 2020, les dépenses de Red Bull avaient dépassé les 450 millions. Et le temps que l'écurie peut passer en soufflerie pour peaufiner son développement aérodynamique a encore été réduit.

Max Verstappen accueilli en héros à l'usine Red Bull de Milton Keynes, le 15 décembre 2021 Crédit: Getty Images

Reste la question du moteur, développé par Honda et dont le retrait des opérations est finalement très relatif. Le manufacturier accompagnera encore l'écurie pour produire, assembler et entretenir le bloc propulseur, Red Bull ayant embauché un très grand nombre d'ingénieurs japonais, y compris l'ancien leader du programme moteur, Masashi Yamamoto.

Newey, les recrues Mercedes et... l'engouement

Pour le développement, la marque de boissons énergisantes a pioché chez Mercedes, enrôlant après d'âpres négociations le directeur technique Ben Hodgkinson ainsi que cinq autres spécialistes de la performance . De quoi voir venir. L'argent fait beaucoup mais la compétence compte toujours.

Red Bull peut d'ailleurs toujours compter sur Adrian Newey , l'un des plus grands ingénieurs de l'histoire de la discipline et véritable génie des changements de règlement technique. Désormais, elle dispose aussi d'un centre opérationnel tout neuf, basé à Milton Keynes, ce qui devrait permettre de trouver de nouvelles synergies entre les différents compartiments (châssis, moteur).

Elles travaillent 24 heures sur 24, assurait Les Anglais ne sont pas des vacanciers. Ils ne connaissent que le Boxing Day." Prêts pour une nouvelle bataille ? Sans oublier, non plus, une force non-négligeable pour réussir son sprint, avec l'effervescence et l'engouement provoqués par le titre de Max Verstappen. Capital pour motiver les troupes à l'usine. ", assurait Helmut Marko, consultant de l'écurie, à Auto Motor und Sport ." Prêts pour une nouvelle bataille ?

