Lewis Hamilton repart au combat. La page de la déception du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 tournée, il n'a plus qu'une idée : découvrir sa toute nouvelle W13 à effet de sol, lors des premiers tests à Montmelo, les 23, 24 et 25 février, et se lancer dans une huitième campagne mondiale victoire le 20 mars à Sahkir, histoire de récupérer ce qui lui avait été enlevé des mains au cours d'un final tronqué, le 12 décembre dernier aux Emirats arabes unis. Michael Masi jugé responsable du fiasco et démis de ses fonctions de directeur de course, son poste réparti entre Niels Wittich et Eduardo Freitas, avec en appui un conseiller principal permanent, Herbie Blash, et une salle de contrôle de course virtuelle mise en place à distance pour garantir une application sans faille des textes réglementaires, le septuple champion du monde peut aborder sa 16e saison avec un moral presque refait tout neuf.

"En fin de compte, j'aime un sport que j'ai aimé toute ma vie, a-t-il expliqué Il y a eu un moment où, oui, j'ai évidemment perdu un peu de foi envers le système. Mais je suis une personne très déterminée et j'aime me dire que si des moments comme celui-ci peuvent définir des carrières, je refuse de laisser cela définir la mienne. Et donc je me concentre pour être le meilleur que je peux être et revenir plus fort. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort." , a-t-il expliqué lors de la présentation de sa Flèche d'argent redevenue dans ses couleurs originelles grises, pour justifier qu'il n'avait jamais songé à arrêter sa carrière.

Il n'y a pas de problèmes avec lui

Evidemment, ce fameux dernier tour lui a trotté dans la tête et seul le temps sera capable de l'effacer peu à peu de son quotidien. "Bien sûr, je me suis repassé le film dans ma tête beaucoup de fois pendant les semaines qui ont suivi la course, a-t-il ensuite expliqué en visio-conférence pour plusieurs médias, donc GPblog.com, qui a rapporté ses propos. "Je ne me rappelle pas ce que j'ai dit à Max, tout est un peu flou. Je ne l'ai pas revu, je ne veux pas regarder en arrière, je veux avancer. Nous ne pouvons pas changer le passé, rien n'en changera le scénario et ce que j'ai ressenti sur l'instant, et ce que je ressens à propos de la situation."

"C'est bien de voir la FIA faire des avancées. Je pense que la responsabilité est la clé. Tout a été dit pas la FIA, c'est bienvenu mais nous devrons garder un œil dessus pour bien voir ses changements s'opérer", a-t-il ajouté

Pour finir, il a tenu à garder Max Verstappen en dehors des faits survenus au Grand Prix d'Abu Dhabi, comme pour assurer que l'esprit de revanche ne l'animait aucunement. "Ça n'a rien à voir avec Max, a-t-il attesté. Il a fait tout ce qu'un pilote tenterait par rapport à l'opportunité présentée. C'est un super compétiteur et nous engagerons une nouvelle bataille comme l'année dernière, et nous évoluerons par rapport à nos courses et nos expériences de la saison passée. Il n'y a pas de problèmes avec lui."

