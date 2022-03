Les ennuis continuent pour les écuries lors de ces essais hivernaux officiels. Alors que la tenue de route des nouvelles F1 à effet de sol pose encore des problèmes aux ingénieurs, les bris mécaniques ont aussi apporté leur grain de sel ce vendredi matin, date de la deuxième journée des tests sur le circuit de Sakhir.

Il y a eu trois incidents majeurs lors de cette séance. Le premier et le plus important est survenu peu après 9h et il a concerné la Williams de Nicholas Latifi. Victime d’une rupture de suspension arrière gauche, après des problèmes de frein, le Canadien a perdu le contrôle de son automobile avant de la voir s’enflammer.

Latifi : freins en feu et explosion surprenante

Si voir de tels problèmes techniques est courant en avant-saison, l’image de la mini-explosion survenue pendant l’intervention des commissaires de course et de Latifi lui-même a été impressionnante, limite inquiétante. Très rare, cette explosion n’a pas encore été commentée par Williams. La séance a été stoppée pendant 35 minutes suite à ce premier événement majeur.

L’écurie britannique a, elle, communiqué sur l'incident zéro, les problèmes de freins à l'arrière, et expliqué que l’origine était quelque chose de "mineur". La voiture est actuellement en réparations. Pas sûr que la Williams soit là pour la suite à partir de 15h30.

Deux autres pannes ont impacté la matinée. Tout d'abord, la panne de Sebastian Vettel, tombé en rade dans le secteur 1 puis celle de Valterri Bottas en toute fin de session. Engagé dans un tour à faible vitesse après une simulation de départ, le Finlandais a vu son Alfa Romeo le lâcher. Pour l'écurie suisse, les soucis s'accumulent.

Ocon meilleur temps

L'Alpine d'Esteban Ocon a signé le meilleur temps - symbolique - de cette session diurne. Avec un temps en 1'34"276, le Français, équipé de gommes rouges C4, a devancé Charles Leclerc (Ferrari) d'un cheveu (+0"090). Troisième, Max Verstappen (Red Bull) a fini plus loin (+1"598).

