Les amoureux de l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari seront ravis : le circuit reste au calendrier du Championnat du monde de Formule 1. La F1 a confirmé ce lundi 7 mars que le désormais Grand Prix d’Emilie-Romagne sera bien au programme le 24 avril prochain. L’ancien GP de Saint-Marin avait été positionné comme quatrième rendez-vous de la saison 2022, en attente de la signature du contrat. Celle-ci a vu le circuit d’Imola être confirmé jusqu’en 2025.

Imola était revenu au calendrier de la F1 en 2020 plus ou moins par hasard, après quatorze années d’absence. En manque de dates pour remplacer les courses asiatiques annulées à cause de la pandémie de Covid-19, la F1 s’était tournée des vieilles connaissances comme la Turquie, Imola et un nouveau-venu, le circuit de Portimão, pour compléter son calendrier. Confirmé en 2021, Imola vivra bien la révolution technique à effet de sol. Après Lewis Hamilton en 2020, Max Verstappen s’était imposé la saison dernière après une course folle.

