A Barcelone, tous les yeux n’étaient pas rivés sur les F1 ce jeudi. Alors qu’une opération militaire russe a été déclenchée dans la nuit de mercredi à jeudi, entraînant de vives réactions dans le monde du sport , le paddock était aussi tourné vers l’Est ce jeudi au moment de se présenter, pour certains, face à la presse

Ad

La prise de parole la plus déterminée sera venue de Sebastian Vettel (Aston Martin). "Choqué" à son réveil par les informations matinales, l’Allemand a annoncé son intention de boycotter le Grand Prix de Russie, prévu le 25 septembre prochain, lorsqu’il a été interrogé sur le sujet.

Saison 2022 Norris devant Leclerc et Sainz pour la première journée d'essais IL Y A 19 HEURES

"C’est horrible de voir ce qu’il se passe, a expliqué le quadruple champion du monde. Évidemment, si vous regardez le calendrier, on a une course prévue en Russie. Si je parle pour moi, je pense que je ne dois pas y aller donc je n’irai pas. Je pense qu’on ne devrait pas rouler dans ce pays. Je suis vraiment désolé pour tous ces gens innocents qui décèdent pour des raisons stupides, à cause de décisions bizarres d’un leader fou".

S’il a confirmé ne parler uniquement qu’en son nom, il a confirmé que la GPDA, association regroupant tous les pilotes, pourrait se réunir pour évoquer le débat. Si Vettel aura été le plus offensif, il n’aura cependant pas été le seul à prendre position. Max Verstappen a également estimé que courir en Russie ne serait pas une bonne chose : "Quand un pays est en guerre, ce n’est pas une bonne chose de courir là-bas".

4 champions du monde, 1 débutant, 1 revenant : Voici les 20 pilotes F1 2022

Saison 2022 Red Bull fait déjà peur IL Y A 19 HEURES