Le visage de la F1 pourrait bientôt (encore) changer. Après la révolution 2022, entre nouveau règlement et calendrier record de 23 courses, Stefano Domenicali, le PDG de Formula One Group, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Interrogé au micro de Sky Sports UK, l'Italien a confirmé que de nouvelles destinations sont à l'étude, comme par exemple Las Vegas, qui n'a plus accueilli de Grand Prix depuis 1984.

Vers un calendrier de 30 courses ?

"Mais il n'y a pas que cette possibilité, a assuré Domenicali. Il y a d'autres villes qui s'intéressent à la Formule 1 (...) Nous devons garder un équilibre et voir quelles sont les autres opportunités." Pour l'ancien dirigeant de Ferrari, un Grand Prix en Afrique pourrait par exemple être envisagé. "En plus de l'Amérique, en plus de la Chine, je pense qu'il y a aussi un potentiel pour être bientôt en Afrique (...) Il y a beaucoup d'intérêt là-bas. C'est certainement un endroit qui manque jusqu'à présent dans la géographie de notre calendrier", a-t-il annoncé.

Alors, le calendrier de F1 pourrait-il continuer à s'allonger ? "Je pense qu'il y a un potentiel pour aller à 24 courses. Je dirai même qu'il y a un potentiel pour aller jusqu'à 30 (...) C'est à nous d'essayer de trouver le bon équilibre en considérant quels sont les sites qui aimeraient être en F1 et les sont les valeurs historiques que nous devons avoir au calendrier (...) Certains promoteurs ont des accords qui arrivent à expiration, et probablement que certaines des courses actuelles ne feront plus partie du calendrier", a précisé Stefano Domenicali., qui n'exclut donc aucune hypothèse concernant les futures saisons de F1.

