Je prévois d'être là l'an prochain, je veux jouer un rôle et je veux aider Pirelli à concevoir un meilleur produit", a déclaré le Britannique à l'occasion d'une conférence de presse, peu après une journée de tests des pneus 18 pouces de la marque italienne. En février dernier, Lewis Hamilton prolongeait son contrat chez Mercedes . Mais pour un an supplémentaire seulement. En tête du championnat des pilotes après trois joutes, le septuple champion du monde n'exclut pas de poursuivre l'aventure chez Mercedes. "", a déclaré le Britannique à l'occasion d'une conférence de presse, peu après une journée de tests des pneus 18 pouces de la marque italienne.

Cependant, la décision de l'ancien pilote McLaren n'est pas encore totalement arrêtée. "Le truc, c'est que je suis très spontané, donc ça peut toujours changer, a-t-il affirmé, dans des propos relayés par le site Motorsport. J'apprécie la bataille dans laquelle nous sommes, c'est plus enthousiasmant. C'est encore plus difficile. Comme je l'ai dit, je continue d'adorer travailler avec cette équipe, et il est encourageant de voir les mesures prises par mon équipe pour devenir plus inclusive et plus diverse."

Il est temps de commencer à parler

Je sais que j'ai plus de chances de contribuer au changement en étant ici qu'en n'étant pas là, c'est donc quelque chose à quoi je pense", a souligné Lewis Hamilton. Dans des propos rapportés mercredi par le Nos relations se renforcent année après année. Il est temps de commencer à parler et c'est ce que nous allons faire bientôt. Nous avons retenu la leçon de l'an passé et nous ne devrons pas laisser la situation s'éterrniser jusqu'aux vacances de Noël", a-t-il conclu. Lorsqu'il a signé son nouveau contrat en début d'année, Mercedes annonçait en effet la création d'une fondation pour la diversité et l'inclusion. "", a souligné Lewis Hamilton. Dans des propos rapportés mercredi par le site officiel de la Formule 1 , Toto Wolff a expliqué que les négociations pourraient prendre un nouveau virage. "", a-t-il conclu.

