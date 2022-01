Rarement un changement de règlement aura autant bouleversé le design des monoplaces. Après les refontes de 2009, 2014 et 2017, le retour à effet de sol en 2022, 39 ans après son interdiction, apparaît même aux yeux de tous les techniciens du paddock comme un nouveau départ en Formule 1.

4 champions du monde, 1 débutant, 1 revenant : Voici les 20 pilotes F1 2022

Ad

C'est ce qu'affirme James Allison, le directeur technique des monoplaces championnes du monde depuis huit ans, dans une vidéo postée par Mercedes. "C'est facile d'oublier tout ce que ce changement massif de règles représente, explique le Britannique, devenu l'an dernier chef du Bureau technique de l'équipe de Brackley. Ça fait plus trente ans que je travaille dans le sport et ça dépasse tout ce que j'ai vu. Si je fouillais dans Wikipedia, en passant en revue chaque saison passée, rien ne serait comparable à l'échelle des changements de 2022. Ces changements sont le double de ceux qui les ont précédés et presque entièrement différents. Nous avons dû réinventer la voiture, d'un bout à l'autre. Pas dans le fait que ce sont de nouvelles pièces, mais que la philosophie est complètement nouvelle. Nouveau package aérodynamique, nouveaux freins, nouvelles roues, des pneus radicalement différents… Même le moteur, qui est moins touché, a dû être préparé pour un gel de trois ans. Ça va être long, compliqué de comprendre tout ça."

Saison 2022 Red Bull a-t-elle vraiment sacrifié 2022 pour gagner en 2021 ? IL Y A 12 HEURES

"On voit des opportunités et des dangers partout"

Le technicien évoque là la crash box au niveau de l'avant, obligée d'absorber 15% d'énergie en plus en cas de choc, le fond plat en 3D incluant un tunnel sous chaque ponton, la simplification de l'aileron arrière, les flasques sur les nouvelles jantes de 18 pouces (contre 13 auparavant) destinés à supprimer les turbulences autours des roues - mais qui vont modifier le refroidissement des freins - et le moteur qui sera figé dans une ultime version en début de saison, jusqu'en 2024 inclus.

"C'est notre travail d'étudier les règles et de faire une meilleure voiture que les autres, poursuit l'ingénieur. Quand c'est aussi nouveau que ça, on voit des opportunités et des dangers partout. Nous essayons de trouver notre chemin dans ce champ de mines et de ramasser tous les 'trésors' sur notre passage."

"J'imagine que les voitures seront si nouvelles, si différentes, qu'une ou deux seront vraiment ratées, et elles vont vivre une année terriblement difficile", prévient-il. J'imagine qu'à divers dégrés nous seront tous passés à côté de choses que nous n'aurions tout simplement pas anticipées. Et nous regarderons d'autres voitures et se disant : 'Oh, pourquoi n'y avons-nous pas pensé ? Et nous nous bousculerons pour mettre cette idée sur notre voiture le plus vite possible."

Saison 2022 L'après l'avoir rêvé en sauveur, Ferrari exclut un retour de Todt IL Y A 2 HEURES