Christian Horner et Toto Wolff ont développé une inimitié tenace au cours de la saison 2021, achevée sur le coup de théâtre du titre de Max Verstappen à Abu Dhabi, au détriment de Lewis Hamilton. Mais l'humour n'est pas interdit entre eux, même s'il peut coûter un peu. C'est ce que s'est dit le manager angalais lors de la remise des prix du sport automobile britannique, dimanche à Londres.

Invité de marque des Autosport Awards, organisé par le magazine de référence du sport automobile outre-Manche, le directeur d'équipe de Red Bull Racing a participé à l'une des enchères à but caritatif, en parallèle à la soirée. Et pas n'importe laquelle.

Comme c'est souvent le cas, des personnalités de la Formule 1 et des équipes proposaient de donner de leur temps ou des biens pour aider de nobles causes. Ross Brawn, ex-directeur technique de Benetton et Ferrari, et actuel directeur sportif de la Formule 1 à la Formula One Management, offrait par exemple à deux bienfaiteurs de partager un déjeuner à Londres. Ça n'a pas spécialement ému Christian Horner. En revanche, le patron du champion du monde 2021, Max Verstappen, a bondi en voyant le lot n°14, "Une visite de l'usine Mercedes-AMG Petronas F1 Team".

Déjà chez McLaren en 2008

"Adrian (Newey, chef du Bureau technique), moi, Pierre Waché (directeur technique) et probablement Paul Field, notre directeur de Production, a-t-il énuméré, Ce sera intéressant d'y aller pour voir comment ils ont dépensé leur budget limité." N'y tenant plus, le mari de l'ex-Spice girl Geri Halliwell a fait monter les prix, jusqu'à emporter le lot pour 4000 £ soit presque 5000 euros. Et de s'en amuser, suggérant qu'il irait bien à Brackley avec 20 personnes de son staff, dont les plus éminentes., a-t-il énuméré, dans un entretien exclusif à RacingNews365.com

Le pire, c'est qu'il n'en est pas à son coup d'essais. En 2008, précise le site, il avait fait le tour de l'usine McLaren de Woking, qui venait de remporter le championnat du monde Pilotes avec… Lewis Hamilton, aujourd'hui chez Mercedes. Pas méfiante ni rancunière, l'équipe de Ron Dennis avait laissé son ex-pilote David Coulthard, passé chez Red Bull Racing avant de prendre sa retraite cette année-là, retrouver des locaux qu'il avait bien connus, en compagnie d'Adrien Newey, passé lui aussi à l'ennemi. Tout cela en présence de Martin Whitmarsh, le directeur de la compétition de McLaren. "J'y étais allé avec Adrian. Il connaissait évidemment bien les lieux et partout où il voulait aller nous n'y étions pas autorisés !, se souvient Christian Horner. Je crois que nous avons vu les départements Marketing et Electronique, que nous avons bien déjeuné, et c'est tout !"

RacingNews365.com précise encore que Red Bull Racing a aussi mis aux enchères lors de cette soirée caritative une visite de son usine à Milton Keynes. Sans mentionner à quel point Toto Wolff était intéressé.

