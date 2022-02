inacceptable". C’est une décision qui continue de faire parler. Et, ce jeudi, Max Verstappen avait des choses à dire à propos de celle-ci. Mis de côté par la FIA après le fiasco d’Abu Dhabi ayant entraîné le sacre du Néerlandais au détriment de Lewis Hamilton, Michael Masi a reçu un soutien entier et très appuyé du pilote Red Bull. Selon lui, le remplacement de l’Autrichien par deux directeurs de course qui alterneront les GP, Eduardo Freitas et Niels Wittich, est "".

"Ce n’est pas correct, a avancé Verstappen, remonté. Tout le monde essaye de faire son travail du mieux possible mais tout le monde a aussi besoin d’aide. Comme pilote, nous avons une équipe entière derrière nous. Donc je trouve injuste ce qui est arrivé à Michaël car il a été jeté en pâture".

Erreur originelle de la FIA

Selon Verstappen, il faut aussi se mettre à la place de l'Australien dans une position pareille : "Bien sûr, ce qu’il s’est passé à Abu Dhabi a beaucoup fait parler mais vous imaginez un arbitre, quel que soit le sport, avec un coach ou l’équivalent lui hurlant dans les oreilles tout le temps ? C’est impossible de prendre une décision".

Dans cette affaire, c’est surtout la gestion de la FIA qui a désolé le champion du monde. "L’erreur d’origine, c’est que la F1 ait autorisé les membres d’équipe à parler avec lui, continue-t-il. C’était à Michaël de prendre ses propres décisions, sans avoir des gens qui hurlent dans ses oreilles. Donc les personnes qui l’ont viré… Pour moi, c’est inacceptable, je trouve ça vraiment incroyable".

"Triste" pour Masi, il a également avoué lui avoir envoyé un message après l’annonce officielle. Le Néerlandais n’est cependant pas le seul à avoir regretté la manière dont les choses se sont déroulées. Lors de la présentation de la monoplace Ferrari pour la saison 2022, Charles Leclerc et Carlos Sainz avaient également défendu le travail de l’ex-directeur de course.

"J’ai beaucoup de respect pour Michael et pour tout ce qu’il a fait, avait notamment commenté le Monégasque. Sa position a été particulièrement difficile ces dernières années, surtout à Abu Dhabi bien sûr. Avec une telle fin de course, il allait forcément y avoir des controverses. Mais la FIA a pris une décision et possède davantage d’informations que moi. Je suis donc confiant que c’était la bonne décision à prendre et nous l’acceptons."

