Ben Sulayem président

17 décembre 2021 : Mohammed Ben Sulayem est élu président de la Fédération internationale de l'automobile pour quatre ans. Il succède à Jean Todt, en poste depuis 2009. Ex-pilote de rallye, l'Emirati de 60 ans est le premier non-Européen à sa tête depuis la création de la FIA, en 1904.

Verstappen détrône encore Hamilton

18 décembre : Le célèbre magazine britannique Autosport fait voter (en secret) les directeurs d'équipe pour désigner le Top 10 des pilotes 2021. Toujours deuxième derrière Lewis Hamilton depuis 2016, Max Verstappen apparaît à la première place, et Lando Norris (McLaren) à la troisième. C'est devenue une habitude : tous les patrons d'équipes ont voté sauf celui de Ferrari.

Latifi menacé

21 décembre : Nicholas Latifi (Williams) révèle avoir reçu des menaces de mort après son accident au Grand Prix d'Abou Dhabi qui a fait basculer le duel pour le titre. Le Canadien a engagé un service de sécurité pour le protéger.

Verstappen reconnu parmi les siens

28 décembre : Max Verstappen (Red Bull) est aussi le meilleur pilote de la saison 2021 pour ses confrères, devant Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren), suivant un vote organisé par la F1.

Szafnauer quitte Aston Martin

5 janvier 2022 : Aston Martin annonce le départ de son directeur d'équipe, Otmar Szafnauer, lassé des conflits de pouvoir avec le propriétaire Lawrence Stroll. L'Étasunien a passé 12 ans sous la bannière Force India / Racing Point / Aston Martin. Neuf jours plus tard, il est remplacé par Mike Krack (ex-BMW, ex-Porsche).

Prost et Alpine, c'est fini

17 janvier : Quatre jours après le départ de son directeur exécutif, Marcin Budkowski, Alpine ne renouvelle pas le contrat de son conseiller spécial, le quadruple champion du monde Alain Prost.

Fallows et Hodgkinson libérés

21 janvier : Red Bull et Aston Martin enfin d'accord sur le plus gros transfert de l'hiver : Dan Fallows, chef aérodynamique chez Red Bull, prendra la direction technique d'Aston Martin le 2 avril.

Le même jour, Mercedes s'entend avec Red Bull pour libérer Ben Hodgkinson, directeur technique de Red Bull Powertrains à compter du 24 mai 2022.

Hamilton is back

5 février : Silencieux depuis le Grand Prix d'Abu Dhabi, Lewis Hamilton donne de ses nouvelles sur Twitter : "J'étais parti. Je suis maintenant de retour".

La fin du genou à terre

8 février : Les pilotes ne mettront plus un genou à terre avant les courses. "Nous n'avons pas à faire de politique. Nous devons passer des gestes à l'action", explique Stefano Domenicali, PDG de Formule One Group.

Norris jusqu'en 2025

9 février : Après avoir déjà prolongé son bail de 2 ans l'an dernier, McLaren ajoute 2 ans au contrat de Lando Norris, booké jusqu'en 2025 inclus.

Trois "sprints" en 2022

14 février : Il y aura 3 courses "sprint" en 2022, à Imola, à Spielberg et à Sao Paulo, avec attribution des points au Top 8. La FIA adopte 3 barèmes de secours pour les courses interrompues, jusqu'à 25%, 50% et 75% de la distance parcourue.

Szafnauer et Famin Alpinistes

17 février : Le recrutement de Otmar Szafnauer comme directeur d'équipe était un secret de Polichinelle, mais on ne s'attendait pas à celui de Bruno Famin (ex-Peugeot, ex-FIA) comme directeur exécutif à Viry. Davide Brivio devient directeur des Projets Compétition. Tout ceci deux semaines après la promotion de Matt Harman à la direction technique et celle de son supérieur Pat Fry au Bureau technique.

La FIA tire les enseignements du fiasco d'Abu Dhabi en remplaçant Michael Masi au poste de directeur de course par Niels Wittich et Eduardo Freitas. Création d'une salle de contrôle de course virtuelle, en liaison avec le directeur de course, pour aider à appliquer le règlement sportif.

McLaren démarre fort

23 février : Les monoplaces 2022 prennent la piste à Montmelo, près de Barcelone. Lando Norris (McLaren) signe le meilleur temps.

Russie bannie, contrat XXL pour Verstappen

25 février : La FIA supprime le Grand Prix de Russie suite à l'envahissement de l'Ukraine. Max Verstappen resigne avec Red Bull jusqu'en 2028 inclus pour 45 millions d'euros par an.

Neutralité obligatoire

1er mars : Le Conseil mondial extraordinaire de la FIA convient que les concurrents russes doivent courir de façon neutre, sous bannière FIA. Toute référence à la Russie est bannie.

Uralkali et Mazepin out

5 mars : Haas rompt unilatéralement avec son sponsor russe Uralkali et son pilote Nikita Mazepin.

Magnussen revient

9 mars : Haas annonce la titularisation "pour plusieurs années" de Kevin Magnussen, déjà son pilote de 2016 à 2020.

Hamilton - Larbalestier

14 mars : Lewis Hamilton révèle avoir entamé des démarches administratives pour ajouter porter le nom de sa mère, Larbalestier, à celui de son père. "Je veux que le nom de famille de ma mère accompagne l'héritage du nom Hamilton", explique-t-il.

