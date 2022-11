Des heures sup' avant les vacances. Fernando Alonso et Pierre Gasly, entre autres, ont effectué leurs premiers tours de piste avec leur nouvelle écurie, respectivement Aston Martin et Alpine, mardi lors des essais d'après-saison à Abu Dhabi. L'Espagnol a roulé 97 tours et pris le 12e temps, quand le Normand a effectué 130 boucles pour finir avec la 4e marque sur le circuit de Yas Marina, où se déroulait le dernier Grand Prix de 2022 dimanche.

Ad

Ce sont trois pilotes Ferrari, les titulaires Carlos Sainz et Charles Leclerc et le rookie Robert Shwartzman, qui ont dominé ces essais aux résultats toutefois peu significatifs, destinés notamment à tester les pneus de 2023. "Quand j'ai signé avec Aston Martin, j'étais content à 90%, quand ils ont commencé à progresser et ont terminé la saison en amélioration, j'étais à 100%, et maintenant je le suis encore plus", a souri Fernando Alonso qui remplace Sebastian Vettel parti à la retraite.

Saison 2023 Leclerc : "Je veux continuer et gagner avec Ferrari" IL Y A 9 HEURES

Pourchaire a aussi roulé

"C'était vraiment émouvant d'être dans cette Alpine", a apprécié Pierre Gasly, qui remplace Fernando Alonso et rejoindra l'autre Français Esteban Ocon en 2023. "Dans mon esprit, je commence déjà la saison 2023, c'était très spécial", a-t-il indiqué.

Les futurs pensionnaires de F1, Nico Hülkenberg (Haas), Nyck de Vries (AlphaTauri), Logan Sargeant (Williams) et Oscar Piastri (McLaren) ont également essayé leur nouveau bolide. Des rookies, débutants et pilotes réserves, ont aussi pu acquérir de l'expérience : Théo Pourchaire (Alfa Romeo), Frederik Vesti (Mercedes), Liam Lawson (Red Bull), Jack Doohan (Alpine), Felipe Drugovich (Aston Martin) et Pietro Fittipaldi (Haas) ont enchaîné les tours en espérant un baquet de titulaire en 2024.

Le double champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a également participé à cette journée avant les vacances, avec un 5e temps, alors que Lewis Hamilton (Mercedes) a pris le 17e.

Saison 2023 Garde-boue, DRS, sprint, pénalités "moteur" plus sévères : les changements en vue pour 2023 IL Y A 19 HEURES