Un nouveau pilote d'avenir va débarquer chez Red Bull. A compter de la saison 2023, le Barbadien Zane Maloney, deuxième du Championnat de Formule 3, sera pilote réserve chez Red Bull et AlphaTauri. "Je suis ravi d'annoncer que je ferai partie de la Red Bull Junior Team et que je serai pilote réserve en Formule 1 en 2023. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et ce soutien. J'ai vraiment hâte de commencer la saison", a indiqué le pilote de 19 ans, qui intégrera le championnat de F2 la saison prochaine, sur son compte Instagram.

