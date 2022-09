Formule 1

Formule 1 - L'épilogue de l'affaire Piastri rend la grille 2023 plus lisible

FORMULE 1 - C'est désormais officiel et validé par le CRB : Oscar Piastri va courir pour McLaren en 2023. Avec la signature du pilote australien pour l'équipe anglaise, un des baquets vacants est maintenant occupé. On commence à voir les contours de la grille pour la saison prochaine, avec Pierre Gasly pressenti pour rejoindre Esteban Ocon chez Alpine et Colton Herta chez AlphaTauri.

00:06:45, 05/09/2022 à 18:12