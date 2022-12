Le décrire grossièrement entraînerait le risque qu'il soit confondu avec Jean Todt. Frédéric Vasseur est français, il impressionne moins physiquement que lorsqu'il l'ouvre et s'apprête lui aussi à prendre la tête de la Scuderia . Après une trentaine d'années à tout faire en sports mécaniques, le dirigeant tricolore a atteint une altitude qu'il faut en réalité considérer comme un sommet, puisqu'aucun autre poste n'offre autant de responsabilité et de prestige, indépendamment des résultats de l'écurie en Formule 1.

À 54 ans, l'homme né à Draveil arrive pour réussir là où tous les autres, depuis le départ de Todt, ont échoué : faire gagner Ferrari. Voici pourquoi il a été choisi.

Un ingénieur pour la continuité

Pour l'écurie italienne, le divorce avec Mattia Binotto fut douloureux. Le désormais ex-Team Manager des Rouges était arrivé dans le giron au mitan des années 1990. Il avait récupéré les commandes en 2019, après une longue carrière d'ingénieur puis de directeur technique, succédant à Maurizio Arrivabene qui, lui, était un homme du marketing.

Grâce à lui, Ferrari est revenu dans le jeu sur le plan de la performance. Vasseur va permettre d'assurer la continuité, puisqu'il a lui aussi suivi une formation d'ingénieur et a touché à tout, des formules de promotion à la F1, ayant même joué un rôle prépondérant dans l'émergence de la Formule E via sa société Spark.

"Tout au long de sa carrière, il a réussi à combiner ses forces techniques, grâce à son expérience d'ingénieur, avec une capacité à constamment tirer le meilleur de ses pilotes et de ses équipes", a d'ailleurs écrit Benedetto Vigna, administrateur délégué de Ferrari au moment d'officialiser son arrivée.

Un homme politique pour rivaliser

Frédéric Vasseur, c'est avant tout un personnage. Un bon vivant, adepte de la déconne et des bonnes vannes, qu'il sait parfois transformer en petites piques pour faire bouger les lignes. Le plus souvent, le Francilien dit ce qu'il pense. Le reste du temps, il sait se faire comprendre. La saison dernière, alors qu'il était encore Team Manager d'Alfa Romeo, il n'avait pas hésité à chatouiller les patrons des trois "Top Teams", alors insatisfaits des limites imposées par le nouveau plafond budgétaire.

Pourquoi Vasseur ferait un bon remplaçant à Binotto chez Ferrari

Avec une saillie bien sentie, en conférence de presse : "Je peux comprendre leur situation, mais si les coûts de l'énergie ou du fret augmentent, la solution est d'éteindre la soufflerie et d'arrêter d'apporter des évolutions chaque week-end." Et toc. Vasseur est aussi un très grand ami de Toto Wolff, boss de Mercedes, qu'il fréquente depuis le début des années 2000 et avec lequel il a même longtemps collaboré. C'est tout sauf anodin, alors que Red Bull est devenue la première force du plateau et que les relations de la Scuderia ont souvent été plus froides avec la firme allemande qu'avec l'équipe autrichienne.

Un Français pour diversifier

Dans l'histoire de Ferrari, Vasseur est presque une exception. Parmi la grosse vingtaine de managers d'équipe qui se sont succédé à la tête de la Scuderia, seuls quatre d'entre eux ne sont pas italiens. Il y a eu le Suisse Peter Schetty, le Monégasque Marco Piccinini et le Français Jean Todt. Cela est lié à la nature du constructeur, que son fondateur Enzo Ferrari a toujours voulu conserver à taille humaine.

L'ouverture de l'écurie à des talents venus d'autres pays était devenue un sujet de crispation, à la fin des années 1980, lorsque le Commendatore avait enrôlé John Barnard. Le génial ingénieur avait préféré travailler depuis ses bureaux anglais plutôt qu'à Maranello, et n'avait pas hésité à critiquer, publiquement, les méthodes internes à la Scuderia. L'ère Todt a ensuite démontré que la diversité était une force mais ces dernières années, le retour à l'ADN a fait l'objet de nombreuses critiques, y compris d'anciens de la maison, comme Gerhard Berger.

"Faire monter un jeune en F1 coûte entre 7,5 et 9 millions d'euros"

C'est trop italien, avait aussi lâché Bernie Ecclestone, ancien grand manitou de la F1, lors d'un On revient à l'ancien temps. Quand ils ont demandé à Todt de s'occuper de tout, ça ne l'était pas. Car Michael Schumacher dirigeait l'équipe. Tout était différent. Je pense qu'il leur manque ce type d'organisation désormais." L'argument a repris de l'épaisseur, ces derniers mois, avec les erreurs à répétitions commises par l'écurie. L'arrivée de Vasseur et d'un carnet de contacts long comme le bras et extrêmement divers, marque peut-être le début d'une prise de conscience. , avait aussi lâché Bernie Ecclestone, ancien grand manitou de la F1, lors d'un entretien accordé à ESPN en 2018.." L'argument a repris de l'épaisseur, ces derniers mois, avec les erreurs à répétitions commises par l'écurie. L'arrivée de Vasseur et d'un carnet de contacts long comme le bras et extrêmement divers, marque peut-être le début d'une prise de conscience.

Un dénicheur de talents pour préparer

C'est là sa plus grande force ou, en tout cas, la plus connue. S'il travaillait dans le milieu du football, Frédéric Vasseur serait Luis Campos. En près de 30 ans de métier, le nouveau boss de la Scuderia s'est forgé une réputation de dénicheur de talents. Pêle-mêle, le dirigeant tricolore a joué un rôle capital pour les carrières de Rosberg, Hamilton, Vettel, Grosjean ou encore Hülkenberg. Liste non exhaustive. Cette faculté à dégoter les pépites est désormais un atout majeur, en pleine ère Verstappen où chaque écurie cherche à programmer son champion de demain au sein de son académie.

Un mentor de Leclerc pour chouchouter

Charles Leclerc doit lui aussi beaucoup à Vasseur. "J'ai déjà travaillé avec Fred dans les catégories de jeunes, où il a cru en moi, a récemment confié le Monégasque lors du gala FIA. On a toujours eu une bonne relation." Le Monégasque, qui a de nouveau évolué sous les ordres du Français à ses débuts en F1, chez Sauber, est devenu l'un de ses chouchous. Il est même le seul pilote que l'homme de 54 ans compare avec Lewis Hamilton pour sa capacité à prendre du recul et analyser ses performances.

"Les écuries cherchent des pilotes qui ont le pied lourd et sont capables de réfléchir"

Il a toujours été très direct, très honnête et c'est quelque chose que j'apprécie chez lui", a ajouté Leclerc au sortir d'une année où Mattia Binotto lui a parfois, étonnamment, mené la vie dure. L'arrivée de l'ancien patron d'Alfa Romeo devrait permettre au pilote de 25 ans de retrouver Vasseur est aussi en mesure de le cadrer. "", a ajouté Leclerc au sortir d'une année où Mattia Binotto lui a parfois, étonnamment, mené la vie dure. L'arrivée de l'ancien patron d'Alfa Romeo devrait permettre au pilote de 25 ans de retrouver un cadre plus favorable et, probablement, un vrai statut de numéro un. Ce qui ne fut pas toujours le cas en 2022.

