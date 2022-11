Formule 1

Mais qu'irait faire Mick Schumacher chez Mercedes ? L'avis des Fous du Volant

FORMULE 1 - Mick Schumacher et Haas, c’est fini. Le fils de Michael Schumacher est à des années-lumière d’effectuer la carrière de son père, dont l’héritage est difficile à porter. Il pourrait se diriger vers Mercedes, avec le statut de troisième pilote. Pourquoi en est-il là et serait-ce une bonne idée pour lui ? L’avis de Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta, dans les Fous du Volant. Extrait.

00:03:57, il y a une heure