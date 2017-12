Toto Wolff : "Esteban Ocon est sur la bonne voie pour être champion du monde"

Le patron de la compétition de Mercedes, Toto Wolff, ne tarit pas d’éloges sur Esteban Ocon, son protégé. Le jeune pilote français de 21 ans a réalisé une saison solide cette année chez Force India, terminant dix-huit des vingt courses inscrites au calendrier F1 2017 dans les points. "Ce qui me plaît chez Esteban, c’est sa constance et sa capacité à ne pas commettre d’erreur, confie Wolff dans les pages du magazine Auto Hebdo. Ce sont là de grandes qualités chez un pilote et elles jalonnent son parcours depuis les formules de promotion."

"Esteban est également très rapide. Checo l’a tiré vers le haut et le Sergio de 2017 est bien meilleur que celui qui roulait chez McLaren il y a quelques années. Cela ne peut qu’avoir un impact positif sur Esteban", poursuit Toto Wolff. Ce dernier ajoute qu’il voit en Ocon un champion du monde de Formule 1 en devenir si le natif d'Evreux garde la même courbe de progression que celle affichée cette année.

"Esteban est sur la bonne voie, sa progression est conforme à ce que nous attendions. Il a tous les traits de caractère que vous recherchez chez un pilote. C’est un sacré compétiteur qui n’a pas froid aux yeux, un monstre dans la voiture, mais très sociable en dehors. Il sait fédérer l’équipe autour de lui", souligne l'Autrichien. "Les futurs champions du monde possèdent ces deux facettes. Ce sont des bêtes de course qui ne lâchent rien au volant, tout en respectant le travail fourni par l’équipe", conclut-il.

