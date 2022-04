La finale d'Abou Dabi 2021 reste dans toutes les mémoires mais Toto Wolff avait sommé les médias de ne plus en parler avant le début de la saison 2022. Aux Emirats arabes unis, son pilote Lewis Hamilton avait perdu le titre mondial sur une erreur d'application du règlement de la part du directeur de course à la FIA, Michael Masi. L'Australien avait relancé la course dans le dernier tour alors qu'il aurait du maintenir le régime de voiture de sécurité jusqu'au drapeau à damier. Le Britannique de Mercedes s'était fait doubler par Max Verstappen (Red Bull), qui avait coupé la ligne d'arrivée en tête et avait été couronné.

Lundi, le directeur d'équipe de l'écurie octuple championne du monde en titre est pourtant revenu sur cette affaire qui avait valu sa place à Michael Masi. "C'est assez intéressant, parce que j'ai dîné avec lui mercredi dernier, et je lui ai dit : 'Je veux vraiment te dire, sans te commander, que tu dois tenir compte des critiques et avancer à partir de ça. Lewis [Hamilton] le fait tous les jours, mais tu es un gars qui semble toujours mieux savoir que les autres'", a déclaré le patron autrichien à l'agence Press Association.

"Le directeur de course Michael Masi a envoyé Hamilton à l'abattoir"

Il a un passif dans notre sport

"Ce n'était pas pour l'influencer mais lui donner un conseil honnête sur le fait qu'il ne devrait pas rejeter un avis comme mauvais, poursuit le manager de Mercedes-AMG F1. On entend des pilotes sur la façon dont ses briefings étaient conduits, et certains des gars disent qu'il était irrespectueux quant à la manière de les traiter. Il était immunisé contre tout avis et même aujourd'hui il n'a pas réfléchi correctement à ce qu'il a fait de mal."

"Il a un passif dans notre sport car tout le monde continue de parler d'Abou Dabi et du directeur de course, et le directeur de course ne devrait pas être un sujet de conversation, mais de quelqu'un qui fait le travail et qui s'assure que la course se déroule selon les règles."

La FIA a remplacé cette saison Michael Masi par Niels Wittich et Eduardo Freitas, et créé pour eux une cellule d'aide à la décision qui semble porter ses fruits. Aucune polémique n'a entaché les trois premières courses de 2022.

