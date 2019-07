Une 87e pole position pour Lewis Hamilton, une 109e pour Mercedes : la firme à l'Etoile a dignement fêté son 200e Grand Prix en Formule 1, samedi. Si ce résultat n'a pas été assorti d'un doublé pour la première fois depuis le Grand Prix du Brésil 2018, la frustration a été, du côté des Gris, plus dans le manque de compétition dû aux problèmes qui ont laissé la Ferrari de Sebastian Vettel au garage en Q1, et celle de Charles Leclerc en Q3. Mais au final, Max Verstappen (Red Bull) a bien rempli son rôle en se glissant en 1re ligne, devant la W10 de Valtteri Bottas.

"Je suis super content d'être en pole, c'est une épreuve si spéciale pour nous, s'est réjoui Lewis Hamilton, qui a battu son coéquipier sur le tour chrono à Hockenheim pour la première fois depuis 2010. Toute l'équipe est habillée pour célébrer les 125 ans de sport automobile et notre 200e course ce qui est très cool. Ola [Källenius] - notre nouveau PDG chez Daimler - est là, j'espère donc faire un bon week-end. Ce n'est juste pas de chance ce qui est arrivé à Ferrari, pas de chance pour le sport aussi car la qualification devenait vraiment excitante. J'ignore à quel point cela aurait été serré à la fin mais ils avaient été très rapides tout le week-end. J'étais très content de mon premier tour en Q3 : j'ai juste perdu un peu de temps au virage n°8. La position sur la grille est vraiment importante ici, je suis donc content de partir de la pole position."

"Lewis mérite sa pole"

"Ce ne fut pas une qualification facile pour moi : j'étais en difficulté dans les zones de freinage au n°2, 6 et 8 ; tous les gros freinages en fait, a expliqué Valtteri Bottas. Je n'avais tout simplement pas de sensation régulière au freinage, je n'ai donc pu tout bien exécuter sur un tour. Démarrer troisième n'est pas un désastre. Il y a une chance de pluie dimanche, et ça rendrait certainement les choses intéressantes."

"C'est vraiment dommage pour Ferrari et pour Sebastian, ici chez lui, a regretté Toto Wolff. Nous avons vraiment besoin de lui ici pour la foule, et on voit bien qu'elle est un peu éteinte en ce moment. Nous avons aussi besoin d'une équipe Ferrari forte pour le championnat. Je suis content car la séance a mal débuté pour nous : nous ne savions pas en quoi nous manquions de rythme. Pendant la session, les choses nous ont progressivement souri. Lewis a fait un tour incroyable en Q3 et il mérite sa pole. Valtteri ne se sentait pas confortable dans la voiture mais il part troisième avec toutes ses chances pour la course."

"Ce matin, nos derniers runs avec peu d'essence avaient montré que nous n'avions pas fait les progrès escomptés depuis la veille, a commenté Andrew Shovlin, ingénieur en chef. La piste s'est un peu réchauffée pour la qualification, nos derniers runs n'étaient pas géniaux en Q1 et nous avons décidé d'y retourner avec les deux voitures mais ce n'était finalement pas nécessaire. La Q2 fut un peu meilleure : le rythme était proche de ce que nous prévoyions et nos deux voitures ont passé le cut en 'medium', notre choix préféré pour le départ. Évidemment, la défection de Ferrari a enlevé un peu de pression en Q3 mais Max [Verstappen] avait une bonne vitesse. Si nous avons des conditions plus fraîches que vendredi, nous ne savons pas de quoi les pneus sont capables."