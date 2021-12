C'était l'un des feuilletons de la saison 2020 de Formule 1. En quête d'un podium pour la première fois depuis son retour en 2016, Renault voulait en terminer avec cette longue disette et retrouver un peu de son prestige d'antan. Pourtant, c'est surtout le pari lancé par Daniel Ricciardo, pilote de l'écurie en 2019 et 2020, à Cyril Abiteboul, alors team principal, qui trottait dans toutes les têtes.

L'ancien dirigeant tricolore avait promis de se faire tatouer en cas de podium du "Honey Badger". Troisième au Nürbürgring, le 11 octobre 2020, le natif de Perth avait rempli sa part de contrat. Il ne manquait alors plus que le Tricolore pour finaliser.

Ad

Grand Prix d'Arabie Saoudite "Pourquoi chante-il pour des assassins saoudiens ?" : Justin Bieber dans la tourmente à Jeddah IL Y A 35 MINUTES

Cette semaine, et après de longs mois d'attente, l'ancien manager de l'écurie française avait enfin rendez-vous pour tenir sa promesse. Ce mercredi, le pilote australien a publié une vidéo sur sa chaîne Youtube montrant le manager tricolore en train de se faire tatouer le mollet droit.

Si Danny Ric avait évoqué "une connotation allemande" ou "de la bière et des saucisses avec une mention du Nürburgring" à chaud, après la course, un dessin plus sobre a été privilégié. Cyril Abiteboul et Daniel Ricciardo sont tombés d'accord sur le dessin d'un ratel, l'animal-totem du "Honey Badge"r, assorti d'une moitié du symbole Renault pour le premier tatouage du manager tricolore.

Daniel Ricciardo n'en aurait pas terminé avec ses paris tatoués puisqu'il aurait d'ores et déjà dans le viseur d'autres personnalités du paddock. Affaire à suivre.

Grand Prix d'Arabie Saoudite Casque arc-en-ciel, kilt et monoplace noire : quand Hamilton prend position IL Y A 14 HEURES