A la 46e minute, soit le début de la seconde partie de la session, le pilote de la Red Bull n°23 a négocié sur le fil du rasoir le dernier virage du Circuit international de Sakhir, et a continué d'accélérer alors qu'il avait les deux roues gauche hors de la piste. Une erreur grossière qui a provoqué un décrochage du train arrière de la monoplace autrichienne. Partie d'un coup vers la gauche dans ce virage à droite, sa machine a violemment heurté le mur de sécurité du côté droite.

Après un énorme choc, le pilote est sorti de l'épave. Il devra passer un check au centre médical du circuit pour avoir l'autorisation de reprendre les essais samedi. Car pour ce qui est de ce vendredi, c'est fini. Et vu les dégâts sur son bolide, il ne serait pas étonnant que les mécaniciens de Milton Keynes doivent travailler tard ce soir, au-delà de la limite normalement autorisée, pour reconstruire la voiture. Peut-être autour d'un châssis neuf.

En ballottage défavorable depuis de début de la saison, invariablement battu par son leader Max Verstappen en quatorze séances de qualification, Alexander Albon n'a qu'un podium à son actif (une troisième place au Grand Prix de Belgique). Un bilan insuffisant pour freiner les spéculations autour de son avenir. Si son équipe a réitéré ses messages de soutien, le natif de Londres sait que Nico Hülkenberg, pigiste deux fois en course cette saison chez Racing Point, menace clairement son baquet 2021. Red Bull a annoncé qu'une décision serait prise après la fin de la saison et il lui faudra certainement un résultat significatif pour faire oublier ses déboires.

La séance a été interrompue au drapeau rouge pendant douze minutes. On a cru qu'elle avait repris quand un nouveau drapeau rouge a été déployé sur le circuit par la direction de course, à cause de la présence d'un chien. Après deux minutes de délai supplémentaires, les essais ont pu reprendre. A cet instant, Alexander Albon avait signé un chrono qui lui a finalement valu le 10e temps.