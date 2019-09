Verstappen l'assure : il "s'entendrait bien" avec Leclerc chez Ferrari en 2021

Charles Leclerc et Max Verstappen sont deux pilotes du présent. Mais également, et surtout, du futur. Durant la prochaine décennie, il va falloir s'habituer à voir ces deux-là tout en haut de l'affiche. Leur objectif commun ? Il est assumé, c'est le titre mondial.

Pour parvenir au Graal, les deux pilotes, qui s'approchent des vingt-deux ans, savent qu'ils vont devoir se battre en piste. Et probablement tous les coups seront permis. Mais parfois, il n'y a qu'un pas entre la haine et l'amour...

"Je ne nierai pas qu’il pourrait y avoir des conflits, mais..."

En effet, si Leclerc et Verstappen ne s'apprécient guère, le deuxième n'exclut pas de faire du premier son coéquipier. "Charles et moi pourrions nous entendre dans la même équipe", assure le pilote Red Bull dans des propos relayés par le site Beyondtheflag. "Nous voulons tous les deux gagner, mais nous nous respectons. Je ne nierai pas qu’il pourrait y avoir des conflits, mais ce ne serait pas comme Lewis Hamilton et Nico Rosberg chez Mercedes", poursuit le Néerlandais.

Max Verstappen et Charles Leclerc sur le podium du GP de Belgique.Getty Images

Pas fou, Verstappen fait donc grimper les enchères. "Mais ce qu’il a dit, c’est que le plus important pour lui c’est d’avoir une voiture qui lui permet de devenir champion du monde. Mais il n’y a rien en discussions. Nous nous concentrons sur 2020 et ensuite nous verrons bien", a toutefois rectifié Jos Verstappen, qui explique qu'une possible cohabitation avec Leclerc "n'effraie" pas son fils. "Nous le connaissons depuis longtemps, Max et lui s’affrontent depuis le karting", assure-t-il. Alors, une paire Leclerc-Verstappen est-elle envisageable, notamment du côté de la Scuderia Ferrari, qui songerait actuellement au successeur de Sebastian Vettel ? L'avenir nous le dira...