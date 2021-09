Formule 1

Mercato : Gasly coincé chez Alpha Tauri, Bottas, Russell vers Mercedes : le point sur la grille 2022

FORMULE 1 2022 - En marge du Grand Prix de Belgique, le marché des transferts s'est un peu plus dessiné en vue de 2022. Alpine a prolongé Fernando Alonso, tout comme Red Bull avec Sergio Pérez. Où seront George Russell et Valtteri Bottas la saison prochaine ? Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta font le point sur le mercato de la F1. (Montage : Anne Thirion)

00:10:41, il y a 10 heures