Formule 1

VIDEO - Bottas, Ricciardo, Pérez : ces pilotes "n°2" déclassés dans leurs écuries

LES FOUS DU VOLANT - Cette semaine nos Fous du Volant Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta se concentrent sur les pilotes n°2 de chaque écurie. Et difficile pour les anciens espoirs que sont Sergio Pérez, Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo de briller derrière leurs leaders... Retrouvez les Fous du Volant en podcast tous les mardis.

00:06:53, il y a 17 heures