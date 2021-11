Formule 1

VIDEO - Buemi avant le Grand Prix du Mexique : "En altitude, on est plus compétitifs"

LES FOUS DU VOLANT - Sur le circuit du Grand Prix du Mexique perché à 2200m sur les hauteurs de Mexico, l'altitude pourrait faire une vraie différence entre Red Bull et Mercedes. Selon Sébastien Buemi, invité de Gilles Della Posta et Stéphane Vrignaud, la monoplace autrichienne et son moteur sont bien plus fiables que leur concurrente lorsque la pression diminue.

00:04:38, il y a 2 heures