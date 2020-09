Formule 1

VIDEO - "Ferrari faisait face à une concurrence plus relevée que Mercedes aujourd’hui"

QUI C'EST LE PLUS FORT - La domination de Ferrari dans les années 2000 s'est traduite par 8 titres constructeurs et 6 titres pilotes. Depuis 2014, Mercedes a enchainé de son côté avec 6 titres. Les deux palmarès se valent mais la concurrence n'était pas forcément la même selon Stéphane Vrignaud et Julien Pereira. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast dès lundi.

