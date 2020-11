Mick Schumacher sera-t-il promu titulaire chez Haas en Formule 1 l'an prochain fort d'un titre de champion de Formule 2 ? Rien n'est moins sûr. Samedi, l'Allemand de l'équipe Prema s'est classé quatrième de la Course 1 du premier meeting sur le circuit de Sakhir, qui en comprendra un second la semaine prochaine. Parti dixième, le fils du septuple champion du monde Michael Schumacher a limité les dégâts car son principal rival pour le titre, Callum Ilott (UNI-Virtuosi), n'a terminé que deuxième après un départ son cinquième départ de la pole position de la saison.

Alors que Jehan Daruvala (Carlin) a complété le podium, Nikita Mazepin (Hitech), futut coéquipier de Schumi Jr chez Haas, fait un bond de la sixième à la quatrième place au championnat, et devient une menace de plus en plus précise pour Yuki Tsunoda (Carlin), qui doit finir sur le podium de la Formule 2 2020 pour obtenir sa superlicence et valider le baquet qui lui est promis chez AlphaTauri en 2021, en lieu en place de Daniil Kvyat. Le Russe a terminé cinquième et le Japonais sixième après un départ de la dernière place suite à son tête-à-queue en qualification.

Mais dans la course à la troisième place du championnat, il ne faut pas non plus oublier Christian Lundgaard (ART) et Robert Shwartzman (Prema), qui comptent 145 et 144 points après s'être classés respectivement 19e et 8e.