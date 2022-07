Le drame a été évité de justesse à Silverstone. Le début de la course de F2 du Grand Prix de Grande-Bretagne a été marqué par un violent accident entre Dennis Hauger et Roy Nissany. Heureusement, les deux pilotes en sont sortis sans grave dommage. Trop agressif, l'Israélien a obligé son adversaire norvégien à sortir de la piste en le tassant dans le secteur 3 du premier tour et celui-ci l'a ensuite percuté en perdant le contrôle de sa monoplace.

Ad

Grand Prix d'Émilie-Romagne La victoire et la tête du classement : Pourchaire fait coup double 24/04/2022 À 22:16

Comme le montrent les images de Canal+, la Prema de Hauger est partie dans l'herbe, a décollé au-dessus de la DAMS de Nissany en passant sur un vibreur et sa roue avant droite ainsi que le fond plat ont heurté le Halo de l'Israélien en frôlant son casque. Les deux hommes ont heureusement pu rapidement sortir de leurs voitures avant d'être pris en charge par l'équipe médicale. Nissany, 27 ans, n'en est pas à sa première erreur ou frayeur cette saison. Cette fois, il s'en tire miraculeusement mais ne devrait pas échapper à des sanctions.

Cet accident n'est pas sans rappeler celui entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à Monza alors qu'ils luttaient pour le titre de la dernière saison de Formule 1. La course de F2 du Grand Prix de Grande -Bretagne, elle, a été remportée par l'Américain Logan Sargeant devant le Français Théo Pourchaire.

30 millions d'euros pour Verstappen, 45 pour Hamilton : le salary cap les menace

Formule 2 Pourchaire montre déjà les muscles à Bahreïn 20/03/2022 À 13:34