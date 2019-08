"Je n'arrive pas à y croire" : le monde du sport auto rend hommage à Anthoine Hubert

C'est un week-end noir pour le sport automobile. Et pour le sport français en particulier. Quatre ans après le décès de Jules Bianchi en juillet 2015, quelques mois après son grave accident lors du Grand Prix du Japon de Formule 1 à Suzuka, c'est un autre pilote français, Anthoine Hubert, qui a été victime d'un accident mortel, samedi, sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique.

Apprécié, l'espoir de le Renault Sport Academy a reçu de nombreux hommages sur les réseaux sociaux. Charles Leclerc, auteur de la pole position en Formule 1 quelques minutes avant la course 1 de F2, a rendu hommage à son ami sur son compte Instagram en postant une photo de leurs jeunes années de pilote. "Je n'arrive pas à y croire. Repose en paix", a écrit le pilote de la Scuderia Ferrari.

Romain Grosjean a également eu des pensées pour son compatriote. "C'est une terrible nouvelle, repose en paix", a écrit le pilote de l'écurie Haas.

Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les deux pilotes Mercedes, ont également pris la parole. "C'est une nouvelle effroyable. Que dieu te bénisse", a écrit le quintuple champion du monde. Le Finlandais a lui évoqué un "jour tragique" sur son compte twitter.

De son côté, Max Verstappen s'est dit choqué par cet accident. "C'est quelque chose de terrible. Mes pensées sont avec avec lui, sa famille, ses amis et ceux qui l'aimaient."

Jean Todt, le président de la FIA, a adressé ses condoléances à la famille d'Anthoine Hubert, sans oublier de souhaite un prompt rétablissement à Juan Manuel Correa, sérieusement blessé après l'accident. "Immense tristesse après le décès d’Anthoine Hubert lors de la course de Formule 2 à Spa. Au nom de la FIA, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à l’équipe Arden. Tous mes vœux de rétablissement à Juan Manuel Correa, sérieusement blessé dans l’accident."

Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, a elle aussi réagi à la tragique nouvelle sur Twitter. "Je suis choquée et bouleversée par le terrible accident dont le pilote français Anthoine Hubert a été la victime à Spa. Mes pensées vont à sa famille à qui j’adresse mes condoléances émues."