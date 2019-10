Alexander Sims confirmé chez BMW pour 2019-20

C'est désormais officiel, Alexander Sims va rester chez BMW i Andretti pour la saison 2019-20 de Formule E, cette fois aux côtés de la recrue Maximilian Günther.

qui lui a coûté une probable victoire à Marrakech. Le Britannique a cependant conclu la campagne en trombe, avec une quatrième place, une pole position et une seconde place à New York. Il s'est ainsi classé 13e du championnat avec 57 points au compteur.

"J'ai énormément appris lors de ma première saison", commente Sims. "Il y a eu des hauts fantastiques et des bas à surmonter, et je suis déterminé à utiliser cette expérience et à reprendre là où je me suis arrêté en continuant de construire. La concurrence s'annonce relevée cette saison avec les autres pilotes, mais j'ai pris mes marques quant aux défis uniques que représente la Formule E, et je suis prêt à transformer cette expérience en bons résultats."

Félix da Costa étant parti chez DS Techeetah, l'Anglais est rejoint chez BMW i Andretti par un autre rookie de l'an passé, , auteur de débuts convaincants avec Dragon Racing malgré un programme partiel.

"Nous avons un duo de pilotes enthousiasmant pour notre seconde saison [la seconde d'Andretti en tant qu'écurie d'usine BMW, ndlr] en Formule E", déclare Jens Marquardt, directeur de la compétition au sein de la marque bavaroise. "Alexander Sims a rapidement appris lors de sa première saison et a montré qu'il pouvait évoluer à l'avant. Il a manqué de chance dans certaines courses, mais a enfin célébré son premier podium lors de la finale à New York. J'ai bon espoir qu'il construise là-dessus en 2019-20."