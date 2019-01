Audi Sport vs Virgin-Audi : qui a l'avantage ?

Après deux courses en cette saison 2018-19 de Formule E, l'équipe cliente Virgin-Audi a marqué 36 points face aux 14 unités engrangées par l'écurie d'usine Audi Sport Abt Schaeffler. Mais cette hiérarchie est-elle représentative ?

" Ç a, je ne le regrette pas." Voilà ce que lâche avec un brin de satisfaction à Motorsport.com quand nous soulignons que les pilotes Virgin, auteurs d'un double podium à Marrakech, ont conclu la course marocaine devant les Audi. C'était seulement la deuxième course de l'écurie britannique avec les groupes propulseurs allemands, après trois années de collaboration avec DS.

Lire aussi :

Avec Techeetah, DS a "construit une vraie équipe"

"C'est une bonne sensation, évidemment", poursuit Frijns. "Tout le monde dira que nous sommes leurs principaux concurrents, et c'est le cas sur le papier, car nous avons la même voiture. Nous avons peut-être un léger avantage. C'est bien ; espérons que ça ne change pas."

À l'issue des E-Prix d'Ad Diriyah et de Marrakech, bien malin qui peut tirer des conclusions définitives sur la hiérarchie du championnat tout électrique. L'on a remarqué que DS Techeetah et BMW i Andretti sont particulièrement en verve, mais Jaguar, Mahindra ou encore Nissan e.dams ont montré de belles choses, et même des teams qui n'ont pas encore ouvert leur compteur de points ont laissé entrevoir un certain potentiel, à l'image de Dragon ou de HWA.

Lucas di Grassi (Audi Sport Abt Schaeffler) devance Robin Frijns (Envision Virgin Racing) et Sam Bird (Envision Virgin Racing)

Du côté d'Audi Sport Abt Schaeffler, on le reconnaît, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes pour l'instant. Certes,

"On a encore de la marge, c'est clair", indique Müller à Motorsport.com. "On a beaucoup à travailler après ces deux premiers week-ends de la saison qui n'étaient pas 'top top'. On n'est pas complètement satisfaits de nos résultats. La performance est là, il faut juste extraire le maximum de la voiture."

Lire aussi :

Rookie Test - Müller bat le record du circuit

"Les pilotes Virgin ont montré avec un double podium ce qui était possible, mais je ne crois même pas qu'ils étaient beaucoup plus rapides en course. Bien sûr, ils ont eu un peu de chance avec les deux BMW qui n'étaient pas du même avis, et Lucas [di Grassi] était aussi dans la bataille, il était même devant Jérôme [d'Ambrosio] à un moment – et c'est ce dernier qui a fini par gagner la course."

"Il faut aussi dire que les autres constructeurs ont beaucoup progressé par rapport à l'année passée. Les Techeetah étaient vraiment, vraiment rapides en course. Les Jaguar aussi, les Mahindra étaient très compétitives… C'est vraiment une bagarre extrêmement serrée et un championnat extrêmement compétitif. Ce sont toujours de petites choses qui font la différence. Pour nous, ce n'est qu'une question de temps et de travail acharné."

La vérité du chrono

Essais Libres 2 Daniel Abt - 1'20"054 (+1"009) Sam Bird - 1'19"045 Qualifications Lucas di Grassi - 1'19"527 (+1"016) Sam Bird - 1'18"511 Course Lucas di Grassi - 1'13"914 (+0"179) Robin Frijns - 1'13"735 Journée d'essais Nico Müller - 1'10"432 (+0"764) Sam Bird - 1'09"668 Essais Libres 1 Daniel Abt - 1'19"199 (+1"391) Robin Frijns - 1'17"808 Essais Libres 2 Daniel Abt - 1'17"974 (+0"311) Robin Frijns - 1'17"663 Qualifications Lucas di Grassi - 1'18"595 (+1"106) Sam Bird - 1'17"489 Course Lucas di Grassi - 1'20"296 Sam Bird - 1'22"101 (+1"805) Rookie Test Nico Müller - 1'17"074 Nyck de Vries - 1'17"560 (+0"486)

À première vue, le chrono pur semble donner un léger avantage à Virgin. Avec toutefois des nuances à apporter : primo, les essais libres et les qualifications ont été perturbés par la pluie en Arabie saoudite. Secundo, le meilleur tour en course n'est pas forcément représentatif, comme en témoigne l'écart proche de deux secondes séparant Di Grassi de Bird à Marrakech.

Voir aussi :

Le classement général de Formule E

Pondérons donc ces chiffres avec une moyenne des dix meilleurs tours en course de chaque écurie. Un léger avantage revient alors à Audi pour la course saoudienne, avec 1'14"486 contre 1'14"558 pour Virgin. En revanche, au Maroc, on remarque que les Audi ont simplement signé un dernier tour canon ; leur moyenne est de 1'22"336 contre 1'22"357 à l'actif de Virgin. Si l'on excepte cette fameuse dernière boucle signée Di Grassi et Abt, la moyenne de leurs huit autres tours se situe plutôt en 1'22"743.

Nico Müller, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05

Soyons clairs néanmoins, les teams sont encore loin de tirer le maximum de leur groupe propulseur (et de leur package en général). Par conséquent, l'on ne peut pas tirer de conclusions définitives. Nul doute que chacun d'entre eux va s'efforcer de prendre l'avantage, Audi souhaitant certainement d'éviter de subir le même sort qu'une écurie Renault e.dams dominée par l'équipe cliente Techeetah l'an passé.

"Bien sûr, il y a une petite rivalité", sourit Nico Müller. "On veut toujours battre les autres, qu'ils aient des anneaux sur la voiture ou non. Mais en même temps, si quelqu'un doit gagner, il vaut mieux que ce soit eux que quelqu'un d'autre. Je pense que c'est une relation spéciale, positive. On se tire mutuellement vers le haut et ils font du bon travail. Ils ont des pilotes vraiment bons, Audi aussi ; ça les rend encore meilleurs et c'est pareil pour nous. Chaque personne dans l'équipe essaie d'améliorer son travail et de doubler les résultats en améliorant toutes les performances."