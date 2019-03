Bird perd sa victoire sur tapis vert !

Sam Bird a perdu sa victoire à l'E-Prix de Hong Kong, pénalisé de cinq secondes pour avoir accroché André Lotterer à la fin de la course. Edoardo Mortara est déclaré vainqueur.

"C'est dommage", a déclaré Bird juste après le drapeau à damier. "J'ai tenté de faire l'intérieur, et André a défendu en retard. Je l'ai donc percuté. C'est un peu comme ce qu'il a fait avec JEV à Santiago l'an dernier. C'est vraiment dommage, je suis désolé pour lui, il a fait une belle course."

Lotterer n'était pas de cet avis : "Ma course est foutue, et j'espère que la sienne aussi, parce que s'ils laissent passer ça... Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre ! Jusque-là, c'était propre, mais ça, c'est une manœuvre dégoûtante. J'ai perdu à cause de lui. Pas besoin de se mettre à pleurer, je vais me tourner vers la prochaine. J'attendais ma première victoire depuis longtemps. Mais même s'il est disqualifié ou pénalisé, ma course est foutue. C'est juste triste."

Les commissaires ont en tout cas décidé d'infliger à Bird une pénalité de cinq secondes qui le relègue à la sixième place de la course. remporte donc sa première victoire en Formule E sur tapis vert, devant Lucas di Grassi et Robin Frijns.