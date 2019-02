Buemi "sans voix" face à la bévue de Nissan e.dams

Nissan e.dams était bien parti pour signer son meilleur résultat d'ensemble depuis près de deux ans à l'E-Prix de Mexico, mais un mauvais calcul en a voulu autrement.

"Nous avons mal calculé le nombre de tours, tout simplement", reconnaît Buemi auprès de Motorsport.com. "Nous l'avons sous-estimé d'un tour, donc nous avons manqué d'énergie. C'est un problème lié à notre logiciel de stratégie. Ce dernier dit combien de tours il faut faire, puis on gère l'énergie en fonction de ça. Nous avons donc commis une erreur et avons payé un lourd tribut."

"Je suis un peu sans voix, à vrai dire. Je ne veux pas trouver d'excuse, c'est juste dommage car faire un tour supplémentaire, si on sait dès le début qu'on va le faire, c'est trois fois rien, vu le nombre de tours. La piste est courte, faire un tour supplémentaire ne coûte vraiment rien, peut-être un dixième de seconde au tour."

Cette erreur n'est pas sans lien avec le nouveau format de course de la Formule E, qui est de 45 minutes + 1 tour au lieu d'un nombre de boucles prédéfini. Il a notamment fallu procéder à de nouvelles estimations lorsque l'épreuve a été interrompue au drapeau rouge suite à l'accident de Nelson Piquet Jr avec Jean-Éric Vergne.

"Il faut recalculer constamment combien de tours on s'attend à ce que le leader parcoure, parce que c'est lui qui en décide. Si [Wehrlein] avait franchi la ligne neuf secondes plus tôt [19 secondes en réalité, ndlr], nous aurions fait un tour de moins et ça aurait été."

Un premier podium a échappé à Rowland

La déception est d'autant plus évidente pour le rookie Rowland, qui avait connu jusque-là une journée quasiment irréprochable. Auteur du meilleur temps de la phase de groupes en qualifications et du quatrième chrono en Super Pole, l'Anglais a réalisé une manœuvre impeccable en passant de la quatrième à la deuxième place au premier virage grâce à un freinage audacieux, même s'il a ensuite perdu cette deuxième place en fin de course en passant dans la zone d'activation du mode attaque.

"À la fin, nous tenions notre objectif pour une course qui faisait un tour de moins qu'en réalité, puis nous avons manqué d'énergie au dernier tour", explique Rowland à notre micro. "C'est l'une des choses les plus simples à faire et c'est pourquoi c'est particulièrement frustrant pour l'équipe : ils travaillent très dur toute la semaine, ils font un travail fantastique et ils sont dégoûtés de ce qui s'est passé. Tout comme moi, mais il faut en tirer le positif : nous étions super compétitifs ce week-end, donc je suis content."

Il n'empêche que Nissan e.dams rétrograde au huitième rang du championnat des équipes suite à cette contre-performance, ayant échoué à marquer des points pour la quatrième fois seulement en 49 E-Prix.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas