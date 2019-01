Championnat - D'Ambrosio prend les devants

B.V., Marrakech - Déjà monté sur le podium en Arabie saoudite, Jérôme d'Ambrosio profite de sa constance et de sa solidité pour s'emparer de la tête du championnat avec 40 points au compteur et 12 longueurs d'avance sur António Félix da Costa et Jean-Éric Vergne.

AFDC était en tête de la course et pouvait signer une deuxième victoire consécutive, qui aurait porté son total à 53 unités, lorsqu'il s'est accroché avec son coéquipier. Quant au Français, une remontée phénoménale après une erreur au premier virage lui a permis de marquer dix points précieux à Marrakech.

Du côté des équipes, c'est particulièrement serré puisque DS Techeetah, Mahindra, BMW i Andretti et Virgin se tiennent en 11 points seulement ! Rarement la Formule E a été si ouverte.

Classement des pilotes

1 Jérôme d'Ambrosio Mahindra 40 15 25 2 António Félix da Costa BMW i Andretti 28 28 - 3 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 28 18 10 4 André Lotterer DS Techeetah 19 11 8 5 Robin Frijns Virgin 18 - 18 6 Sam Bird Virgin 18 - 18 7 Mitch Evans Jaguar 14 12 2 8 Alexander Sims BMW i Andretti 12 - 12 9 Sébastien Buemi Nissan e.dams 12 8 4 10 Lucas di Grassi Audi Sport Abt 9 2 7 11 Oliver Rowland Nissan e.dams 6 6 - 12 Daniel Abt Audi Sport Abt 5 4 1 13 Nelson Piquet Jr Jaguar 1 1 - 14 José María López Dragon 0 - - 15 Maximilian Günther Dragon 0 - - 16 Oliver Turvey NIO 0 - - 17 Edoardo Mortara Venturi 0 - - 18 Felipe Massa Venturi 0 - - 19 Tom Dillmann NIO 0 - - 20 Stoffel Vandoorne HWA 0 - - - Gary Paffett HWA 0 - - - Pascal Wehrlein Mahindra 0 - - Felix Rosenqvist Mahindra 0 -

Classement des équipes