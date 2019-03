D'Ambrosio : "Nasr devrait être pénalisé"

Jérôme d'Ambrosio ne mâche pas ses mots après avoir perdu la tête du championnat de Formule E à l'E-Prix de Hong Kong.

Des qualifications catastrophiques ont relégué les Mahindra en fond de grille pour cette cinquième course de la saison, et toutes deux se sont retrouvées prises au piège lorsque a percuté le mur au virage 2 : impossible d'éviter la Dragon accidentée. Ce carambolage a contraint les trois pilotes à l'abandon.

Or, la monoplace de Nasr avait été endommagée au premier tour dans un accrochage avec son coéquipier .

"Felipe est resté en piste avec sa voiture endommagée, et elle a eu une défaillance au virage 2", déplore le Belge pour Motorsport.com. "Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas rentré au stand, à vrai dire. J'étais derrière, Pascal était derrière. Il y avait peu de visibilité, et la voiture a eu une défaillance."

"Je pense vraiment qu'il devrait être pénalisé. Il faudrait être pénalisé pour ce genre de choses, on ne peut pas encourager les gens à continuer la course avec une voiture dont ils savent qu'elle va avoir une défaillance, car cela provoque un accident."

Nasr, quant à lui, ne se sent pas coupable et se défend bec et ongles : "Qu'est-ce que j'y peux ? Ces choses-là sont inattendues. Si [l'aileron] casse et passe sous la voiture, c'est comme ça. Ça peut arriver à n'importe qui. Les équipes surveillent la situation ; si c'est dangereux, elles demandent qu'on ralentisse et rentre au stand. Elles le voient sur les écrans."

Les débuts en Formule E du Brésilien se sont en tout cas avérés difficiles. Avant cet accident à Hong Kong, il avait fini 19e à Mexico suite à un accrochage avec Oliver Turvey. Quant à d'Ambrosio, il est désormais deuxième du championnat à un point du nouveau leader, Sam Bird.

Propos recueillis par Tom Errington