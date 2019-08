Di Grassi : "C'est ma pire saison en matière de régularité"

Lucas di Grassi demeure le seul pilote de l'Histoire à avoir conclu toutes les saisons de Formule E sur le podium du classement général (une fois Champion, deux fois deuxième, deux fois troisième), mais il déplore néanmoins son manque de constance en 2018-19.

Le contraste est frappant entre le de l'ère Gen1 et celui de la saison dernière. Lors des quatre premières saisons de Formule E, le Brésilien était un monstre de régularité, montant sur le podium à 27 reprises en 45 courses, soit un taux de réussite de 60% ! Taux qui aurait pu être encore meilleur si Di Grassi n'avait pas été (très justement) disqualifié après deux victoires – une fois pour aileron avant non conforme, une autre fois car il était en dessous du poids minimal.

avec 108 points au compteur seulement. Cela représente une moyenne de 8,31 points par course, quand il culminait à 13,58 unités sur l'ensemble des quatre premières années.

Le pilote Audi Sport Abt Schaeffler ne le cache pas, la dernière saison en date a été difficile. Il a notamment été pénalisé en qualifications à Riyad pour une irrégularité au niveau de la puissance moteur, puis disqualifié de la même séance à Santiago en raison d'une infraction liée au freinage, ce qui n'a pas contribué à ses résultats. Di Grassi a quand même réalisé quelques performances remarquables, dont une victoire sur le fil à Mexico et un succès dominateur à Berlin, mais ça ne lui suffit pas.

"C'est ma pire saison de Formule E en matière de régularité", déclare-t-il à Motorsport.com. "J'ai relativement bien piloté cette saison, je suis très satisfait de mon pilotage, j'ai fait de très bonnes courses, mais la voiture n'avait pas le rythme au début du championnat. Puis nous avons réussi à renverser la situation, nous avons travaillé très dur là-dessus. Je suis satisfait de mon pilotage mais pas de ma constance."

"Certains facteurs étaient hors de notre contrôle, par exemple la disqualification à Riyad, la disqualification à Santiago, et je me suis fait sortir à Monaco par Sims et à Sanya par Robin [Frijns] et Buemi. C'est ce que je veux dire quand je parle de ma pire saison en matière de constance."

Di Grassi est par ailleurs revenu sur son attitude lors du drapeau rouge consécutif au carambolage du premier virage à l'E-Prix de Berne. Coupant la chicane en raison de l'obstruction de la piste, le Champion 2016-17 avait gagné 11 places, mais la course a ensuite repris dans l'ordre de la grille de départ, en accord avec la réglementation. Pendant l'interruption de l'épreuve, Di Grassi fait partie des pilotes qui se sont exprimés de façon quelque peu véhémente auprès des officiels, un épisode que la FIA n'a pas forcément apprécié.

"Je m'excuse de la manière dont la situation a tourné, mais mes faits restent les mêmes : je comprends que le règlement a été écrit ainsi. Le directeur de course aurait pu adopter une approche différente. Mais celle qu'il a adoptée est dans le règlement, donc tout ce que je peux dire, c'est que la règle est injuste mais qu'il n'y a rien à faire", conclut-il.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas