Di Grassi critique un Wehrlein "plus qu'agressif"

Vainqueur de l'E-Prix de Mexico après avoir doublé Pascal Wehrlein au dernier tour, Lucas di Grassi a jugé le pilotage de son rival trop agressif.

Alors que

Lire aussi :

Course - Wehrlein perd la victoire sur le fil face à Di Grassi !

Di Grassi a en tout cas trouvé Wehrlein "plus qu'agressif" dans sa défense : "Je savais qu'il manquait d'énergie. Je lui mettais la pression, j'ai essayé de le dépasser pendant les cinq derniers tours. À chaque sortie de virage, il défendait, il fermait la porte, puis se mettait à l'extérieur."

"Au dernier tour, j'étais derrière lui et j'ai fait semblant d'aller à l'extérieur. Il a laissé la porte ouverte, suffisamment étroite pour lui faire l'intérieur entre le mur et le vibreur, et j'y suis allé. J'étais à côté de lui, puis il a coupé la chicane. António [Félix da Costa] arrivait derrière donc il fallait que je surveille mes rétroviseurs en même temps, ce dernier tour était fou ! Puis au dernier virage [Wehrlein] a fermé la porte, je suis passé tout près du mur et je suis parvenu à gagner. Je n'en croyais pas mes yeux !"

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05, touche Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M5 Electro, en le passant sur la ligne pour s'imposer

Sam Bloxham / LAT Images

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05, double Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M5 Electro

Sam Bloxham / LAT Images

Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE05, double Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M5 Electro

Sam Bloxham / LAT Images

Quant à Wehrlein, il ne se sent pas franchement concerné par ces critiques, préférant rejeter la faute sur Di Grassi : "Chaque fois que je suis proche de lui, nous nous accrochons. On dirait qu'il aime piloter comme ça. Mais ça ne me pose pas de problème."

La "meilleure course" de la carrière de Di Grassi

Ce succès était le neuvième du Champion 2016-17 en Formule E, qui définit cette course comme "probablement la meilleure" de sa carrière. Di Grassi s'était pourtant déjà imposé à Mexico il y a deux ans, mais depuis le fond de grille, en ayant profité d'une intervention du Safety Car pour faire fonctionner une stratégie improbable (28 des 45 tours avec la même monoplace, à l'époque où il fallait en changer !).

"Je dois dire que c'était probablement la meilleure course de Formule E de ma carrière, car il fallait non seulement avoir la patience pour économiser l'énergie au début mais aussi, parce qu'il était difficile de dépasser, faire les manœuvres au bon moment", conclut celui qui s'est propulsé de la 13e à la quatrième place au championnat.

Propos recueillis par Tom Errington