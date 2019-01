Di Grassi : La FE perd son "imprévisibilité"

Par le passé, la Formule E s'est forgé la réputation d'être une compétition particulièrement imprévisible. Avec la difficulté que représente la gestion de l'énergie et de nombreux coups de théâtre, neuf des dix écuries ont signé au moins un podium en 2017-18, et aucune équipe présente à temps plein n'a conclu le championnat avec moins de 15 points au compteur depuis la première saison en 2014-15.

À Ad Diriyah en revanche, les concurrents avaient largement assez d'énergie dans leurs batteries pour attaquer du départ à l'arrivée. Certes, une intervention de la voiture de sécurité y a contribué, mais les données suggèrent qu'ils n'auraient pas eu besoin de ralentir dans tous les cas. Selon Lucas di Grassi, c'est une mauvaise nouvelle.

"Ce que nous avions en Formule E, c'est une gestion de l'énergie qui joue un rôle important dans la stratégie de course", déclare le pilote Audi Sport Abt pour Motorsport.com. "On pouvait utiliser davantage d'énergie au début ; on pouvait utiliser davantage d'énergie à la fin. Mais si on va à fond, tout le monde fait pareil. Cela enlève un potentiel de bataille ; l'imprévisibilité de la course."

Cette opinion n'est toutefois pas partagée par António Félix da Costa, vainqueur en Arabie saoudite, qui juge les courses plus difficiles ainsi et estime qu'elles envoient un bon message quant à la technologie électrique.

"C'est mieux, nous revenons à une course à fond. [À Ad Diriyah], c'était à fond du début à la fin, sans changement de voiture. Le niveau de concentration, surtout sur un tel tracé, doit être un peu plus élevé également. C'est ainsi que cela devrait être. Nous voulions faire passer le message que les voitures électriques ont la capacité de faire une course complète sans devoir en changer", conclut le pilote BMW i Andretti.

Propos recueillis par Alex Kalinauckas et Andrew van de Burgt