Di Grassi répond aux critiques de Marko sur la Formule E

"Audi a plus à gagner en Formule E qu'en Formule 1", renchérit Di Grassi, pilote Audi Sport Abt Schaeffler, pour Motorsport.com. "Le fait est que toutes les Audi du futur seront électriques, et il nous faut comprendre quels facteurs nous limitent, quels sont les meilleurs matériaux et comment développer les logiciels permettant de contrôler le moteur. Tous ces développements de la voiture électrique seront utilisés à l'avenir."

"Le moteur à combustion, on sait déjà comment il fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est de découvrir comment nous pouvons rendre les voitures électriques rapides, plus efficientes et moins chères. C'est ce que nous faisons ici. Pas seulement Audi, mais tout le monde. C'est donc un développement bien plus commercial que la Formule 1."

Di Grassi tient par ailleurs à confronter Marko à ce qu'il considère comme des contradictions, concernant une partie de ses déclarations : "Le Dr Marko a dit qu'il était un 'puriste de la course'. Pour moi, cet argument sonne un peu faux, parce que cela dépend beaucoup de ce que cela signifie pour les gens."

"Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Est-ce qu'il défend les courses hippiques par rapport aux courses automobiles ? S'il est un véritable puriste de la course, il devrait défendre les courses hippiques. Ou les courses avec uniquement des moteurs à combustion, sans système hybride comme ceux de la F1 actuelle. Ou les voitures avec des boîtes de vitesses manuelles, sans les palettes que l'on a actuellement en F1. Le débat est ouvert."

"C'est plutôt sa façon à lui de dire : 'Écoutez, je ne veux pas concourir en Formule E, je suis trop vieux pour ça, je veux faire des courses à combustion en F1'. La F1 reste la catégorie la plus importante dans le monde du sport auto, nul ne peut le nier. Mais l'avenir des constructeurs est électrique."

