La saison de Formule E est lancée. Au lendemain de la victoire de Nyck de Vries lors de la course d'ouverture, Sam Bird a décroché sa première victoire de la saison lors de la course 2, disputée sur le circuit de Diriyah, samedi, en début de soirée. Habitué à la gagne dans la discipline, Bird a ajouté un dixième succès à son compteur. Transfuge de chez Jaguar, il a aussi décroché sa toute première victoire avec la firme de Blackpool.

Au classement général, De Vries, auteur d'un zéro pointé samedi, reste en tête avec 29 points. Bird (25 points) et Frijns (22 points) le suivent de près.

Très animée, la course n'est pas allé à son terme. La faute au crash de Sébastien Buemi qui a envoyé sa Nissan dans le mur à douze minutes du drapeau à damiers. Septième de la course à ce moment, le Suisse a perdu de gros points avec ce crash. Après huit minutes sous régime de voiture de sécurité, la course n'est pas allée jusqu'au bout. Bird, intouchable dans le final après avoir pris les commandes de la course à 17' minutes de la fin, a devancé Robin Frijns (Envision Virgin Racing) et Jean-Eric Vergne (DS Techeetah).

Vergne a vécu une course animée

La course du Français n'a pas été de tout repos. Il est d'abord passé tout près de la correctionnelle avec son coéquipier António Félix da Costa. Ralenti par une attaque ratée sur Bird, alors 2e et bientôt premier, à 17 minutes du terme, le Portugais, champion du monde en titre, s'est retrouvé sous la menace du Français qui ne s'est pas fait prier pour le dépasser.

La réplique du champion sortant a été cinglante : Da Costa a failli envoyer le Tricolore dans le mur quelques virages après avoir perdu sa 3e place. Voir les deux monoplaces à l'arrivée peut être qualifié de miracle. Le débriefing de course de l'écurie DS Techeetah vaudra le détour. Vergne, qui avait laissé passer son coéquipier pour qu'il prenne son mode attaque, l'a d'ailleurs souligné après la course : "On verra tout ça en interne."

Le Français a cru perdre son podium. Au moment de l'arrêt de la course, à 2'41" du terme + 1 tour, il n'avait pas encore utilisé son dernier mode attaque, réglementaire. Mais le drapeau rouge est venu geler le règlement, à son plus grand bonheur. Il a marqué de précieux points (15) dans la quête au titre mondial. Sa rivalité avec son coéquipier est, elle, plus forte que jamais.

Vergne sur l'accrochage avec Da Costa : "On verra ça en interne"

