DS Techeetah a demandé une sanction plus sévère pour Bird

DS Techeetah a fait appel de la pénalité de cinq secondes infligée à Sam Bird pour l'accrochage qui a coûté la victoire de l'E-Prix de Hong Kong à André Lotterer, sans succès.

Lire aussi :

Course - Bird arrache la victoire à Lotterer !

Lire aussi :

Bird perd sa victoire sur tapis vert !

De la Rosa a également souligné que Lotterer était dans son 28e tour en tête et que Bird était donc "conscient des points de freinage et des trajectoires" de la Techeetah qui le précédait. L'Espagnol a ajouté que Lotterer, "en tant que leader de la course, a le droit de choisir la trajectoire de freinage".

L'un des arguments de DS Techeetah est également la pénalité de cinq secondes dont a écopé : l'écurie franco-chinoise souligne que les deux hommes ont pu continuer la course et affirme qu'elle n'aurait pas fait appel si cela avait été le cas pour Lotterer – bien que ce dernier, dans les faits, ait franchi la ligne d'arrivée à la dernière place.

Virgin se défend

.

Les commissaires avaient pénalisé Bird en partie car Lotterer avait laissé la largeur d'une monoplace à l'intérieur, mais Price a expliqué que Bird "ne voulait pas aller davantage vers la droite car la piste était humide à cet endroit, ce qui aurait pu provoquer un plus gros accident". L'Anglais "a eu le sentiment qu'il était capable de freiner suffisamment pour éviter le contact" et "il n'y avait aucune intention de provoquer l'incident".

Alors que DS Techeetah, par la voix de Pedro de la Rosa, a déclaré son inquiétude de voir les accrochages se multiplier dans le championnat tout électrique, Leon Price a renchéri que "les contacts sont généralement considérés comme faisant partie de la Formule E, les voitures plus grosses et les pistes étroites y contribuant" et que "si tous les contacts étaient éradiqués en course, cela résulterait probablement en des dépassements largement moins nombreux".

Par ailleurs, Price a trouvé la pénalité de Bird "sévère par rapport à d'autres incidents similaires" cette saison, les deux parties se trouvant en désaccord quant à savoir si les conséquences de l'incident doivent être prises en compte pour décider de la pénalité.

Les commissaires restent inflexibles

Les commissaires ont finalement décidé à 23h40 (heure locale) de maintenir leur décision initiale, jugeant qu'il n'y avait "aucun élément nouveau" en faveur d'une pénalité plus sévère pour Bird, et ont réaffirmé que les incidents étaient jugés sans prendre en compte les conséquences.

Lire aussi :

Championnat - Le top 4 en deux points !

Ils ont également lancé un avertissement : "La possibilité de protester contre les résultats provisoires ne doit pas être utilisée par un concurrent afin de contourner la réglementation selon laquelle certaines pénalités ne sont pas sujettes à appel". C'était le cas de cette pénalité de cinq secondes infligée à Bird. Dans tous les cas, DS Techeetah n'aurait marqué aucun point, Vergne et Lotterer s'étant classés 13e et 14e.